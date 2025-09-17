Amorim rischia l’esonero allo United: se licenziato l’allenatore potrà incassare una pioggia di milioni

Quello del Manchester United non è un momento facilissimo. I Red Devils sono reduci dalla pesante sconfitta per 3-0 contro il Manchester City di Pep Guardiola nel derby e adesso la panchina di Ruben Amorim scricchiola. Non è trascorso nemmeno un anno dal suo arrivo sulla panchina inglese il 1° novembre de 2024 quando prese il posto di Erik ten Hag e del tecnico ad interim Ruud van Nistelrooy. Il club sta valutando la sua posizione ma in questo momento non è ancora stata presa alcuna decisione.

Il portoghese ha firmato un contratto di due anni e mezzo per lasciare lo Sporting Lisbona con un ingaggio da 6,5 milioni di sterline a stagione, con l'opzione di un'estensione di ulteriori 12 mesi. Secondo il Daily Mail, Amorim se venisse licenziato prima del primo anno dal suo insediamento potrebbe intascare la bellezza di 12 milioni di sterline. Con lui, anche lo staff tecnico di Amorim potrebbe ricevere un risarcimento se lo United decidesse di chiudere prima il rapporto di lavoro con il proprio allenatore..

Pep Guardiola con Ruben Amorim a bordo campo durante il derby di Manchester

Ma la situazione al momento è catastrofica. I numeri parlano chiaro e mostrano un Manchester United mai così in difficoltà nella sua storia. Da quando Amorim è alla guida della squadra infatti, i Red Devils hanno la percentuale di vittoria più bassa tra tutti gli allenatori che il Manchester United ha avuto dalla Seconda Guerra Mondiale. Ma nonostante questo il club potrebbe essere costretto a proseguire il rapporto con l'allenatore andando oltre il 1 novembre anche se all'interno dello spogliatoio non è chiaro se la situazione sarà ancora sopportabile.

I Red Devils, che hanno ottenuto risultati deludenti, ospiteranno il Chelsea all'Old Trafford il prossimo fine settimana, e il susseguirsi degli incontri successivi non sarà molto più facile. Successivamente infatti lo United sarà impegnato in una trasferta complicata a Brentford prima di affrontare in casa il Sunderland, in ottima forma. Dopo questi impegni ci sarà la trasferta ad Anfield per affrontare i campioni del Liverpool, prima che la squadra di Amorim si ritrovi ad affrontare il Brighton. Insomma, le prossime settimane saranno decisive per il suo futuro.