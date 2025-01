Amorim non usa giri di parole: “Forse siamo la peggior squadra della storia del Manchester United”

video suggerito

Ruben Amorim non usa giri di parole nel giudicare il suo Manchester United dopo la sconfitta casalinga contro il Brighton in Premier League: "Siamo forse la peggior squadra nella storia del Manchester United. Lo dico per prendere piena consapevolezza della situazione in cui ci troviamo e per cambiare tutto ciò che non va".

L'allenatore portoghese, che è subentrato in corsa a Erik ten Hag, non è riuscito ad invertire il ruolino di marcia dei Red Devils che ora occupano il 13° posto in classifica in Premier League e le difficoltà sembrano aumentare ad ogni partita. ".

Amorim: "Forse siamo la peggior squadra della storia del Manchester United"

Ruben Amorim ha giudicato in maniera molto dura il suo Manchester United dopo l'ennesima sconfitta in stagione. All'Old Trafford è passato il Brighton per 3-1 e la prestazione dei Red Devils è stata davvero disastrosa sotto molti tutti i punti di vista: difficoltà offensive, difesa colabrodo e Onana ancora protagonista di un errore decisivo.

L'allenatore portoghese da quando è sbarcato in Inghilterra ha collezionato 6 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte: delle sei vittorie due sono arrivate in Europa League contro Bodo/Glimt e Viktoria Plzen, e una ai rigori in FA Cup contro l'Arsenal perché in campionato lo score è di 3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. La vittoria nel derby contro il Manchester City e il pareggio ad Anfield Road al Liverpool avevano lasciato qualche speranza di rinascita ma le cose non sono andate così. Anzi, le prestazioni sono sempre più altalenanti e la squadra non riesce ad essere costante sia nel gioco che nei risultati. Troppo poco per il Manchester United.

Amorim si è espresso così dopo la sconfitta casalinga col Brighton: "Qualunque sia il risultato, dobbiamo essere una squadra diversa in tutto. Non cambierò il mio modo di vedere il calcio, su questo ho le idee molto chiare. I giocatori soffriranno, mi dispiace per loro, e i tifosi soffriranno. Siamo forse la peggior squadra nella storia del Manchester United. Lo dico per prendere piena consapevolezza della situazione in cui ci troviamo e per cambiare tutto ciò che non va".