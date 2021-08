Amichevole Juventus-Atalanta dove vederla in TV: orario, canale e diretta streaming Juventus-Atalanta è l’ultima amichevole del precampionato di entrambe le squadre. La partita tra gli uomini di Massimiliano Allegri e quelli di Gian Piero Gasperini è in programma oggi, sabato 14 agosto, alle ore 20:30 all’Allianz Stadium di Torino. Qui tutte le informazioni su dove vedere la sfida in diretta TV e streaming.

A cura di Valerio Albertini

Juventus e Atalanta si affronteranno in un match amichevole in programma una settimana prima dell'inizio del campionato. Si tratta di una scelta quantomeno inusuale da parte delle due società, che hanno deciso testare i propri progressi contro una diretta concorrente per le prime quattro posizioni della classifica. Il match si disputerà oggi, sabato 14 agosto, alle ore 20:30 e vedrà il ritorno dei tifosi all'Allianz Stadium di Torino, che sarà aperto al 50% della sua capienza per i possessori di green pass.

La sfida sarà un'occasione per vedere soprattutto quali novità ha intenzione di portare Massimiliano Allegri nel modo di giocare della Vecchia Signora, alla vigilia della stagione che segna il suo ritorno in bianconero. C'è curiosità per capire sia quale sistema di gioco verrà utilizzato sia come verranno schierati gli uomini chiave, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala su tutti. Dall'altra parte, Gian Piero Gasperini potrà testare i meccanismi di una squadra già ben collaudata e abituata a giocare insieme, con i riflettori che saranno puntati su Joaquin Musso, portiere scelto al posto di Pierluigi Gollini.

Partita: Juventus-Atalanta

Quando si gioca: sabato 14 agosto 2021

Dove si gioca: Allianz Stadium, Torino

Orario: 20:30

Canale TV: Sky Sport Uno

Diretta streaming: Sky Go e NOW

Dove vedere Juventus-Atalanta in diretta TV e streaming

L'amichevole tra Juventus e Atalanta sarà trasmessa da Sky, che la offrirà ai propri abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 112 e 328 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming. Due sono le possibilità: Sky Go per coloro che sono abbonati a Sky, e NOW, che renderà visibile il match soltanto ai possessori del Pass Sport.

A che ora si gioca l'amichevole Juventus-Atalanta oggi

Il test precampionato tra i bianconeri e gli orobici si giocherà oggi, sabato 14 agosto, e il fischio d'inizio è previsto alle ore 20:30. La sfida si disputerà all'Allianz Stadium di Torino e sarà a porte aperte. L'impianto sarà aperto al 50% della sua capienza e potrà ospitare circa 20.000 spettatori muniti di green pass, pronti a tornare a vedere un match tra due squadre italiane dal vivo, in anticipo rispetto alla partenza del campionato.

La prossima partita della Juventus in Serie A

Quella contro l'Atalanta sarà l'ultima amichevole estiva della Juventus, che otto giorni dopo esordirà nella Serie A 2021-2022. Domenica 22 agosto, infatti, è in programma la gara contro l'Udinese, che si giocherà alla Dacia Arena di Udine a partire dalle ore 18:30. Debutto un giorno prima, invece, per l'Atalanta, poiché gli orobici giocheranno il match valido per la prima giornata di campionato sabato 21 agosto. Alle 20:45 è previsto il fischio d'inizio della gara in casa del Torino, allo Stadio Olimpico Grande Torino.