Altro che addio, Icardi si riprende il Galatasaray con un gol da record: “La nostra storia prosegue”

Mauro Icardi, al centro di rumor di mercato che lo vorrebbero di ritorno in Europa (e in Italia), ha intanto riscritto la storia del Galatasaray. Nell’ultima gara ufficiale del 2025 ha segnato il suo 60° gol in Superlig diventando lo straniero più prolifico di sempre nel club turco: “La nostra storia continua, senza frontiere” il post poi pubblicato dall’argentino sui social.

Mauro Icardi è sempre più al centro di gossip di mercato per un suo imminente addio al Galatasaray, club turco da cui dovrebbe dividersi per non ricevere più le dovute attenzioni. Voci di trasferimento, di ritorno in Europa, in Italia, in Serie A che si susseguono e si accavallano, mentre la realtà racconta un'altra verità: l'argentino ha riscritto la storia del club turco nel corso della partita di Superlig vinta 3-0 c0ntro il Kasimpasa: serpentina in area e destro sul palo più lontano, per una rete che vale anche il record di diventare lo straniero più prolifico di sempre nel Galatasaray. Celebrandosi sui social: "La nostra storia prosegue senza confini"

L'eurogol con cui Icardi è entrato nella storia del Galatasaray

Icardi ha deciso di riscrivere la storia del Galatasaray, diventando il miglior marcatore straniero di sempre del club nel campionato turco, superando il precedente record di Gheorghe Hagi. Un record arrivato dopo aver segnato all'88° minuto della partita che si è conclusa con la vittoria per 3-0 contro il Kasımpaşa, valida per la 17a giornata del campionato turco. Il Galatasaray era in vantaggio per 2-0, con gol di Yunus Akgün e Gabriel Sara, quando l'attaccante argentino ha fatto il proprio show personale in area di rigore: una serpentina in area di rigore, trovando un varco tra gli avversari, per poi calciare con il destro un tiro preciso sul secondo palo del portiere Andreas Gianniotis.

Icardi e il record al Galasaray, superato il mito di George Hagi con 60 gol in Superlig

Con questo gol, Icardi ha raggiunto quota 60 gol in campionato con il Galatasaray , superando il record di 59 gol detenuto da Hagi, leggendario calciatore rumeno con la maglia giallorossa del club turco. L'attaccante, ex Paris Saint-Germain e Inter, ha messo a tacere per l'ennesima volta le voci di mercato che lo vorrebbero sempre più lontano, per un clamoroso ritorno in Europa. "Il giocatore straniero con più gol nella storia del campionato con la maglia del Galatasaray: Mauro Icardi", lo ha celebrato la società sui propri account.

Icardi e la sua avventura al Galatasaray: 70 gol e 22 assist in 110 partite

Nella stagione 2023-2024, Mauro Icardi aveva già comandato la classifica marcatori della Süperlig con 25 gol, prima del grave infortunio con la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio destro. Uno stop e una riabilitazione lunghissima e macchinosa che lo costrinse a giocare solo 4 partite, per poi tornare a disposizione del Galatasaray. In stagione, Icardi ha già segnato nove gol , tutti in partite di campionato, salendo ad un totale assoluto (contando le coppe) di 70 gol e 22 assist, in 110 partite.