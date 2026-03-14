Allegri sulla rimonta Scudetto: “Un solo modo per raggiungere l’Inter, le altre sono chiacchiere”

Alla vigilia di Lazio-Milan, Massimiliano Allegri invita la squadra a restare concentrata e a pensare solo a vincere. Sulla rimonta all’Inter per lo Scudetto ha le idee chiare: “Noi dobbiamo fare il nostro e sperare che loro perdano”.

Alla vigilia della sfida contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sul momento del Milan dopo il successo nel derby contro l'Inter dello scorso turno. Il tecnico rossonero ha invitato la squadra a mantenere la concentrazione, sottolineando che la vittoria della scorsa settimana è stata importante ma non sufficiente per sentirsi arrivati: "Aver vinto il derby e aver allungato sulle inseguitrici è stato molto importante, ma martedì la squadra si è ripresentata in modo tranquilla. Domenica sera hanno festeggiato i ragazzi giustamente, ma con la Lazio sarà una partita complicata, come sempre con Sarri. Dobbiamo cercare di fare un altro passetto in avanti. Mettiamoci un altro mini-obiettivo: arrivare a 70 punti".

Allegri ha poi parlato anche della visita a Milanello di Andriy Shevchenko, accolta con grande entusiasmo dallo spogliatoio. "La sua visita è stata un piacere per me, per lo staff e per tutta la squadra. Speriamo che porti bene".

Sul tema Scudetto, l’allenatore ha preferito mantenere un profilo pragmatico, concentrandosi prima di tutto sui risultati della propria squadra. "Noi dobbiamo fare ciò che dobbiamo. Vincere altre partite. Sessanta punti non bastano per niente, nemmeno per la Champions. Dobbiamo dare il massimo consapevoli che davanti c'è una squadra con sette punti di vantaggio che ha dimostrato di essere la più forte, e con squadre dietro che ci stanno rincorrendo".

Allegri: "Come prendere l'Inter? C'è un solo modo: noi dobbiamo vincere e loro perdere. Le altre sono chiacchiere"

Il tecnico ha quindi ribadito quale sia l’unico scenario possibile per rientrare davvero nella corsa al titolo: "Se noi facciamo il nostro, le altre non possono raggiungerci. Come prendere l'Inter? C'è un solo modo: noi dobbiamo vincere e loro perdere. Le altre sono chiacchiere".

Infine Allegri ha sottolineato l’importanza dell’atmosfera che si respirerà allo stadio Olimpico, dove è previsto il ritorno massiccio dei tifosi laziali sugli spalti: "Fortunatamente domani avremo lo stadio pieno: rientreranno quelli di casa. Giocare senza tifosi sarebbe malinconico e triste, è vero. Noi ne avremo diecimila rossoneri in trasferta".