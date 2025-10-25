Allegri ritrova Cuadrado dopo Milan-Pisa, gli svela la sua profezia sul rigore: “Lo sapevo”

Per un soffio il Milan ha evitato la sconfitta contro il Pisa, salvandosi soltanto nel pieno del recupero con il gol di Athekame. Pericolo scampato, anche se la rimonta da 1-0 a 2-1 dei toscani ha sollevato qualche preoccupazione ai rossoneri che hanno cominciato a traballare dal momento del rigore segnato da Cuadrado: il colombiano si è tolto la gioia del gol con la sua nuova squadra e nel post partita dietro le quinte ha ritrovato anche Massimiliano Allegri, suo allenatore ai tempi della Juventus.

Tra un'intervista e un'altra SkySport ha ripreso anche il siparietto avvenuto tra i due mentre il giocatore prendeva il suo posto ai microfoni proprio al posto del tecnico. Come due vecchi amici si sono abbracciati, ma poi Allegri non ha perso l'occasione per puntualizzare in modo scherzoso su uno degli episodi della partita. Conosce benissimo l'ex Juve e sapeva dove sarebbe finito il tiro al momento del rigore.

Il siparietto tra Allegri e Cuadrado

Il dietro le quinte delle interviste è il ritrovo perfetto per i due che hanno lavorato insieme per anni ai tempi della Juventus. A San Siro sono stati rivali, ma l'affetto per tutto quello che hanno trascorso resta intatto: Cuadrado ha saputo fare male al Milan con un rigore che ha dato il via alla rimonta del Pisa, bloccato poi da un gol rossonero in pieno recupero, e Allegri sapeva benissimo cosa sarebbe successo quando è andato sul dischetto con il pallone in mano.

I due si sono abbracciati e l'allenatore non ha perso un secondo per punzecchiarlo: "Oh Panita! Se c'ero o in porta te lo paravo. Perché lo sapevo che lo chiudevi il rigore. Ho detto ‘se si butta e lo chiude, lo para'. Lo sapevo, ho capito che lo chiudevi bene". Cuarado ha sorriso perché per fortuna in porta si è ritrovato Maignan che non ha le stesse capacità profetiche del tecnico livornese che forse non ha fatto in tempo ad avvertire il suo portiere consigliandogli dove tuffarsi.