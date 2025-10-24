Milan-Pisa palpitante, Athekame nel recupero evita il ko ad Allegri: finisce 2-2 a San Siro

Il Pisa gioca una partita splendida a San Siro coltiva addirittura il sogno della vittoria, che svanisce al 93′ quando Athekame trova il gol del pareggio ed evita il ko al Milan. Finisce 2-2. I rossoneri passano subito con Leao, ma vengono raggiunti e superati nella ripresa dai gol di Cuadrado e Nzola. Il Milan resta primo, ma non scappa in attesa Napoli-Inter. Il Pisa muove la classifica.

Segna subito Leao

Allegri fa rifiatare Tomori, gioca de Winter. Davanti Leao e Gimenez, a metà campo confermato Ricci. Gilardino in difesa rispolvera il quarantenne Raul Albiol. Avvio soft poi al 7′ segna Leao che realizza un gol davvero bello, tiro da lontanissimo che finisce nell'angolino, Pavlovic è in posizione irregolare ma "non vale". Il Pisa gioca benino, ma non riesce mai a impensierire Maignan, mentre i rossoneri si adagiano un po' troppo sull'1-0. Solo Modric cerca realmente il raddoppio, prova un gol da paura, ma viene stoppato sul più bello.

La gioia di Leao dopo il gol al settimo minuto di Milan–Pisa.

Cuadrado entra e segna su rigore

Nella ripresa il Pisa si ripresenta con Calabresi e Cuadrado e inizia il secondo tempo spingendo sull'acceleratore. Il Milan si difende lo fa senza faticare particolarmente, è così fino a quando de Winter non stoppa un tiro con il braccio largo: è rigore, c'è.

Il calcio di rigore trasformato da Cuadrado, che ha dato l’1–1 al Pisa.

Nel finale i gol di Nzola e Athekame

Dal dischetto si presenta Cuadrado che dopo due anni e mezzo torna a segnare in Serie A. Maignan spiazzato. La squadra di Allegri incassato il gol è come se si scuotesse. Inizia un'altra partita con un forcing intenso. Leao colpisce la traversa dopo un tiro potentissimo, mentre Saelemaekers cerca il gol del mese, ma Semper vola e glielo nega. Entrano Nkunku e Athekame nel Milan, ma è il Pisa a trovare il gol del 2-1 all'87‘ quando la difesa del Milan si fa sorprendere, Nzola si invola e una volta davanti a Maignan non può sbagliare. Il VAR valuta e conferma.

Il Pisa si difende e nei sei minuti di recupero fiuta il colpaccio, ma il Milan con la forza della disperazione trova il gol del pareggio con Athekame che riceve da Modric ci prova da lontano e sorprende Semper. Esplode San Siro, al 93′ è 2-2. Gli ultimi minuti sono davvero palpitanti, da cuore e batticuore, il Milan ci prova fino al 99′, ma non trova il gol della vittoria.