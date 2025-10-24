Perché il gol di Leao in Milan-Pisa è regolare anche se Pavlovic era in fuorigioco

Dopo 7 minuti appena si è sbloccata la partita tra Milan e Pisa. Il bel gol di Leao è stato valutato dal VAR a causa della posizione di Pavlovic, giudicata alla fine regolare.

Il Milan ha trovato subito il vantaggio nella partita con il Pisa. Leao ha sbloccato il risultato ed ha regalato il vantaggio ai rossoneri dopo appena 7 minuti. Un gran gol quello del portoghese che ha esultato dopo una prodezza vera. C'è stato però un attimo di apprensione per la capolista perché il VAR dopo l'1-0 ha valutato la posizione di Pavlovic che era davanti a Semper. Il gol dopo l'analisi è stato giudicato regolare.

Il gol di Leao in Milan-Pisa e la posizione di Pavlovic

Leao calcia dalla distanza e realizza un gol magnifico. Pavlovic però al momento del tiro sembra in fuorigioco. L'arbitro Zufferli di Udine convalida il gol. Ma il VAR deve valutare la posizione del centrale difensivo serbo, che era leggermente oltre la linea nerazzurra e, come si vede dalle immagini del replay, tenta di colpire il pallone senza riuscirci. Il VAR però dopo aver valutato ha ritenuto ininfluente la posizione di Pavlovic convalidando il gol.

Marelli spiega perché il gol di Leao è buonissimo

Luca Marelli, ex arbitro, in diretta su DAZN ha spiegato che secondo le nuove linee guide dell'AIA nei tiri da fuori area non viene sanzionata la posizione di fuorigioco se il portiere ha la visione libera del pallone e se il calciatore in posizione irregolare non interferisce direttamente con il portiere, non trovandosi entro i due metri dallo stesso. Il caso di Pavlovic è di scuola. Dunque gol regolare.

Nella prima frazione non si sono segnalati altri episodi dubbi o da moviola. Aebischer ha ricevuto un cartellino giallo per una trattenuta su Leao. Mentre Bartesaghi ha subito un duro colpo, ma per Zufferli non c'era nemmeno fallo in quello che a conti fatti è un contrasto.