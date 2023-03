Allegri non perdona Pogba e rincara la dose: “Chi non rispetta il gruppo è giusto che vada a casa” Il tecnico e la società hanno spiegato perché il centrocampista francese è stato escluso. “Sarà anche multato”, ha spiegato il CFO bianconero, Italo Calvo. “Da lui ci aspettiamo sia da esempio”.

Massimiliano Allegri non fa sconti al calciatore, clamorosa l’esclusione di Pogba dalla sfida di Europa League.

"Chi non rispetta il gruppo è giusto che vada a casa". Massimiliano Allegri ha motivato così la decisione di escludere Paul Pogba dai convocati per la partita di Europa League. Il centrocampista francese potrà vedere solo da spettatore l'andata degli ottavi di finale contro il Friburgo, non sarà nemmeno in panchina alla luce del provvedimento preso per motivi disciplinari.

Il motivo? La sera dell'immediata vigilia dell'incontro s'era presentato in ritardo al raduno, un atteggiamento che sia il club sia l'allenatore hanno ritenuto imperdonabile da parte di un giocatore che viene ritenuto importante e – in virtù della sua posizione – dovrebbe essere da esempio positivo. "Non solo è una questione di punizione ma anche di altro. E per questo motivo credo sia stato giusto non convocarlo e riaverlo a disposizione da domani", ha aggiunto il tecnico bianconero.

Paul Pogba punito dalla Juventus per essersi presentato in ritardo al raduno pre match di Coppa.

Sul caso si è pronunciato anche il Chief Financial Officier della Juventus, Italo Calvo. La linea espressa dall'allenatore è condivisa e viene ribadita dal dirigente ai microfoni di Sky a pochi istanti dal fischio d'inizio: "La decisione è nata in maniera molto semplice – ha ammesso – perché arrivato in ritardo. Ci sono delle regole, la disciplina all'interno del gruppo è fondamentale".

Calvo non usa la parola delusione ma ci tiene a sottolineare come le regole valgano per tutti allo stesso modo. In particolare per quelli di spicco che hanno una responsabilità ulteriore. "Dai giocatori più rappresentativi come lui- ha aggiunto – ci aspettiamo che siano di esempio per gli altri, per cui la decisione di non convocarlo è stata naturale e spontanea tra l'allenatore e la società, poi in automatico scatterà la multa".

La stagione di Pogba: 35′ giocati a causa di un lungo infortunio

Appena due le presenze accumulate in stagione da Pogba che a causa dell'infortunio al ginocchio (e di una scelta di trattamento terapeutico controversa) è rimasto a lungo fuori. È rientrato solo di recente nei due match contro Torino (22 minuti) e Roma (13 minuti), l'Europa League poteva essere l'occasione per riprendersi finalmente il posto da titolare in una competizione sulla quale i bianconeri puntano molto per riuscire a qualificarsi in Champions attraverso un percorso differente rispetto al piazzamento in classifica in campionato. Nell'attesa che i ricorsi dei legali portino alla cancellazione del -15.