Allegri frena subito l’entusiasmo attorno alla Juve: “Abbiamo solo vinto una partita…” Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN della partita vinta dalla sua Juventus all’esordio nel campionato 2023/2024 contro l’Udinese. Il tecnico ha voluto subito frenare l’entusiasmo attorno alla squadra: “Abbiamo vinto una partita non pensiamo di aver risolto tutto”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN della partita vinta dalla sua Juventus all'esordio nel campionato 2023/2024 contro l'Udinese. Lo 0-3 rifilato ai friulani è una risposta di rabbia della squadra bianconera vogliosa di una rivalsa dopo il caos della passata stagione. Il tecnico toscano è soddisfatto, chiaro, ma cerca di tenere i piedi per terra e frenare l'entusiasmo che si sta già creando attorno alla Vecchia Signora. "Bisogna migliorare nel secondo tempo la gestione della palla – ha spiegato – Faceva molto caldo, è vero, alcuni rientravano dagli infortuni e Miretti ha fatto veramente una bella partita come Weah".

A questo punto Allegri si è soffermato su Chiesa e Vlahovic esaltando i due ex Fiorentina, specie il primo per la sua prova da attaccante al fianco del serbo: "Chiesa per me è un attaccante, poi magari mi sbaglio – ha detto e confermato – Da esterno diventa solo un giocatore di ripartenza. Stasera Federico al fianco di Vlahovic è stato bravo e deve migliorare anche in fase di non possesso, per mezz’ora è stato bravo con Vlahovic". Allegri poi si spinge oltre: "Quest’anno farà 14-16 gol".

La festa Juve alla Dacia Arena al triplice fischio.

Allegri poi parla della Juventus fuori dalle coppe europee, ma non fa drammi: "La dobbiamo vedere come un’opportunità per migliorare come squadra – conferma ancora – Sta nascendo una nuova Juventus? Credo che bisogna sfruttare al massimo le filosofie dei giocatori, le punte devono pressare molto e ci stiamo lavorando per mantenere il baricentro alto". Oltre alle caratteristiche tecniche di questa nuova Juventus, il tecnico bianconero ha poi voluto mettere l'accento su questa vittoria che non deve però far illudere nessuno:

"Abbiamo vinto una partita, cerchiamo di rimanere con i piedi per terra – ha spiegato ricordando a tutti i problemi vissuti la scorsa stagione dal punto di vista tecnico e tattico – Non pensiamo di aver risolto tutto e subito, io poi sono un po’ contro tutte queste cose". Allegri cerca di tenere i piedi per terra, ha spiegato l'allenatore livornese, e si è limitato però ad esaltare poi Vlahovic: "Ha fatto una buona partita e veniva da un periodo in cui ha giocato poco – spiega – Soprattutto se messo in movimento diventa un giocatore importante. La differenza va fatta quando si ha la gestione della palla, cose su cui ci stiamo lavorando".