Serie A
video suggerito
video suggerito

Allegri fa i conti in classifica dopo il pareggio del Milan: “+1 sul Napoli e +4 sulla Roma”

Il Milan lascia l’Olimpico con un punto contro la Roma che segna nel momento migliore: “La sensazione era che facessimo 2-0, invece abbiamo preso l’1-1”
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Ada Cotugno
3 CONDIVISIONI
Immagine

Negli ultimi minuti della partita la Roma è riuscita a fermare il Milan sul pareggio, un risultato che fa sorridere a metà i rossoneri che tornano dall'Olimpico comunque con un punto tra le mani. Massimiliano Allegri riflette sul primo tempo regalato ai suoi avversari che alla fine hanno comunque raddrizzato la partita con un calcio di rigore che ha sollevato molte proteste, fra le quali quelle di Maignan.

L'allenatore del Milan è molto lucido quando analizza il pareggio su DAZN: "I primi sette-otto minuti sono stati fatti bene, poi la Roma è venuta fuori e noi abbiamo sbagliato alcune uscite. Loro bravi in aggressione, sulle seconde palle arrivavano prima. Maignan ci ha tenuto in piedi, ha fatto dei grandi interventi".

Allegri analizza il pareggio contro la Roma
Allegri analizza il pareggio contro la Roma

Allegri vede il bicchiere mezzo pieno

Nonostante gli errori l'allenatore non bacchetta la sua squadra perché sa che all'Olimpico sarebbe potuto succedere di tutto, compresa la sconfitta dopo quel primo tempo rossonero. Allegri fa bene i conti in classifica e a tracciare le distanze con le dirette concorrenti: "Comunque veniamo via con un bel risultato, fare 1-1 a Roma in questo momento della stagione è molto importante. Abbiamo guadagnato un punto sul Napoli e mantenuto la Roma a distanza di quattro punti, tutto questo per l'obiettivo finale è importante".

Leggi anche
Allegri prova la fuga di corto muso, Gasperini lo riprende sul traguardo: Roma-Milan finisce 1-1

Alla fine il Milan è arrivato a un passo dalla vittoria, ma nel suo momento migliore è arrivato l'episodio del rigore che ha aiutato la Roma a raggiungere il pareggio, l'unico rammarico della partita: "Abbiamo sbagliato molto, loro sono stati molto bravi. Nel secondo tempo abbiamo avuto situazioni favorevoli. La sensazione era che facessimo 2-0, invece abbiamo preso l'1-1. Nel calcio va così: quando la partita è indirizzata da una parte, un episodio può cambiare tutto".

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Milan
Serie A
3 CONDIVISIONI
Immagine
serie a
Pari in Roma-Milan, Inter a +5 in fuga scudetto. La Juve travolge il Napoli: bagarre quarto posto
Maignan di fuoco dopo Roma-Milan: "Dai... quel rigore non si può commentare, Bartesaghi deve tagliare le braccia?"
L'ironia avvelenata di Antonio Conte in diretta tv: "Si vede che dobbiamo pagare qualcosa che non dovevamo fare"
Hojlund e Vergara vanno giù in area bianconera nella stessa azione: nessun rigore per il Napoli, restano i dubbi
Il pullman della Cremonese se ne va dallo stadio, Audero resta a piedi: l'incredibile disavventura del portiere
Skorupski fa un'uscita folle, ma il rosso diretto fa discutere: Bologna ko, subisce la clamorosa rimonta del Genoa
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views