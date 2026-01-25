Maignan di fuoco dopo Roma-Milan: “Rigore incommentabile, Bartesaghi deve tagliare le braccia?”

Il portiere manifesta fastidio per una decisione che contesta con sarcasmo: “Ma la palla è vicina e Celik calcia sulla sua mano. Allora avrebbe potuto fischiare anche il secondo su Pulisic…”.

Mike Maignan questa volta non ce l'ha fatta a parare il calcio di rigore concesso alla Roma per il tocco di braccio di Bartesaghi. A fine gara si mostra molto polemico per la vittoria sfumata all'Olimpico per quel penalty che, a suo dire, non c'era. Il portiere francese lo dice senza giri di parole, lasciando trasparire evidente fastidio: "Dai… non si può commentare", è la frase che dice a caldo alla giornalista di DAZN che gli chiede di quell'episodio decisivo per il risultato. Nell'occasione l'estremo difensore francese s'è preso anche un'ammonizione per il comportamento tenuto prima che Pellegrini battesse dal dischetto: del gioco fanno parte anche i cosiddetti "mind games" e il numero uno dei rossoneri se li gioca in quei frangenti che possono essere fatali oppure favorevoli, Poi però esagera e prende il giallo per uno scatto di nervi nei confronti del direttore di gara che lo redarguiva.

Maignan sbuffa in tv: "Dai… quel rigore è incommentabile"

Maignan fa anche dell'ironia quando gli menzionano in diretta le immagini della moviola dalle quali si nota come il difensore del Milan abbia il braccio sinistro troppo largo. "Ma la palla è vicina e Celik calcia sulla sua mano. Cosa doveva fare Bartesaghi, si deve tagliare le braccia?". E a corredo del suo sfogo lancia anche una stoccata all'arbitro: "Allora avrebbe potuto fischiare anche il secondo su Pulisic…".

Quanto al match, gli resta l'amaro in bocca per un pari che lascia l'Inter scappare via a +5 verso lo scudetto. "Volevamo i tre punti, abbiamo trovato una squadra tosta, difficile da affrontare – ha aggiunto Maignan -. Abbiamo tenuto tutto il primo tempo, abbiamo avuto l'occasione di segnare nel secondo tempo e l'abbiamo fatto, peccato non averla chiusa. Poi abbiamo avuto un rigore contro…".

Marelli in tv: "Braccio di Bartesaghi largo. Quello di Pulisic, attaccato al corpo"

L'ex arbitro, Luca Marelli, ha spiegato in tv a DAZN cosa è successo in occasione delle due azioni citate da Maignan. Non ha dubbi né sul penalty concesso alla Roma, né su quello reclamato (sempre dai giallorossi) e non concesso. "Tenete d'occhio il braccio di Bartesaghi, perché è da subito molto largo rispetto al resto del corpo, è per questo che è stato concesso il rigore alla Roma anche se il pallone arrivava da molto vicino sul tocco di Celik".

Giusto non assegnare la massima punizione, invece, sul tocco ravvicinato di Pulisic in seguito alla palla calciata da Wesley: "Il calciatore della Roma – ha aggiunto Marelli – crossa da sinistra e il pallone intercetta la mano di Pulisic, ma il pallone arriva da distanza ravvicinata e il braccio è attaccato al corpo. C'è stato un breve check del Var per rivedere l'episodio, è giusto non fischiare il rigore".