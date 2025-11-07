Allegri avverte il Milan in vista di Parma: “La partita non sarà bella, loro cercheranno l’impresa”

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la partita che il suo Milan giocherà al Tardini contro il Parma reduce dalla sconfitta contro il Bologna in casa. I rossoneri, galvanizzati dalla vittoria in casa contro la Roma, si ritroveranno di fronte proprio gli emiliani che Allegri fa capire di temere: "Affronteremo una squadra che in campo ha sempre lottato tutte le partite che ha giocato, anche l'ultima, alzano molto la palla, davanti hanno Pellegrino molto bravo nei duelli aerei – spiega -. A Parma non è mai semplice, l'anno scorso il Milan al Tardini ha perso. Poi non dimentichiamoci che noi tra Pisa e Cremonese abbiamo fatto solo un punto".

Il tecnico rossonero poi sottolinea un aspetto che può essere già un'indicazione sulla sfida di domani: "La partita non sarà bella, loro ti fanno giocare male, sarà molto spezzettata, ma sarà importante il risultato è da Udine che non vinciamo in trasferta". E spiega il problema del Milan con le piccole: "Quando l'avversario è in difficoltà dobbiamo metterlo alle corde non possiamo tenere la partita aperta e bisogna stare dentro la partita finché l'arbitro non fischia. Domani troveremo una squadra che cercherà l'impresa, dobbiamo metterci al pari loro".

Max Allegri durante Milan–Pisa

Allegri si è poi soffermato a parlare dei singoli: "Pulisic ha fatto due allenamenti con la squadra, sta bene fisicamente, è a disposizione ma non so quanti minuti avrà – ha spiegato il tecnico proseguendo -. Leao e Nkunku hanno fatto molto bene anche se Rafa nell'ultima partita ha avuto i crampi poiché è stato tanti giorni fermo e deve migliorare la sua condizione". Allegri a Parma fa dunque capire quanto sarà importante centrare una vittoria, in qualsiasi modo: "L'importante è che Leao e la squadra abbiano questo atteggiamento, non che le sue partite siano eventi sporadici. Dopo la vittoria contro la Roma domani servono altri tre punti, serve concretezza, sbagliare poco".

Allegri poi parla anche della prossima sfida nel derby dopo la pausa nazionali. "Al derby non ci pensiamo, pensiamo a domani, a noi servono tre punti per la classifica perché ci sarà la sosta e dobbiamo trascorrerla sereni". Il Milan di fatto ha tantissima fiducia in questo momento e Allegri questo lo spiega: "Nello spogliatoio c'è una buona armonia, ma soprattutto a Milanello perché tutti sono partecipi delle vittorie della squadra. Bisogna però mantenere equilibrio e piedi per terra e saper gestire imprevisti e momenti di difficoltà. Ma a tutti noi deve essere chiaro l'obiettivo: entrare nelle prime quattro".