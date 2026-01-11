Alla Lazio basta un autogol per vincere a Verona: un successo che ai biancocelesti mancava da un mese

La Lazio torna a vincere dopo circa un mese dall'ultima quando il 13 dicembre i biancocelesti riuscirono a centrare i tre punti in casa del Parma. Oggi al Bentagodi contro il Verona alla squadra di Sarri è bastato un autogol di Nelsson per riprendersi quel successo. Dopo un primo tempo equilibrato e con pochissime occasioni da gol ecco che nel primo tempo la Lazio è riuscita a trovare la vittoria grazie al cross di Lazzari sporcato dallo stesso Nelsson che involontariamente mette la palla in rete. Successo fondamentale per la Lazio.

La Lazio la vince nel secondo tempo grazie a un autogol

Al Bentegodi sono stato pochissime le emozioni e infatti il risultato è rimasto fermo sul punteggio di 0-0 senza grossi sussulti da una parte e dell'altra. La Lazio era però sicuramente partita meglio, con l'occasione capitata sui piedi di Isaksen bravo a inserirsi dopo aver tagliato al centro la difesa dell'Hellas. L'attaccante biancoceleste però davanti a Montipò non riesce a mettere la palla in rete chiuso dalla stesso portiere di casa. A questo punto poi la partita si è un po' bloccata e anche per questo le occasioni da rete sono state di meno. Prima occasione degna di nota addirittura al 40′ per il Verona con un tiro a giro di Bradaric, respinto da Provedel. Nei biancocelesti bene Isaksen, tra i più attivi ma il risultato è rimasto fermo sul punteggio di 0-0 lasciando i due allenatori soddisfatti però della gestione tattica della partita da parte dei propri giocatori.

Nel secondo tempo la partita invece si anima sicuramente molto di più. Il Verona si fa vedere subito con una sovrapposizione di Frese, servito sulla corsa da Bernede. Il numero 3 mette in mezzo: Provedel devia in angolo. La Lazio reagisce ma non con convinzione tanto che il tiro successivo di Noslin finisce altissimo. Sarri capisce che deve cambiare qualcosa e così escono Pellegrini e Noslin, dentro Ratkov e Lazzari. Primi cambi anche per il Verona: Zanetti cambia tutto l'attacco. Escono Orban e Giovane, in campo Sarr e Mosquera. L'Hellas spinge ma non basta e con Bernede spreca una grande occasione. Subito dopo la Lazio trova il gol al 79′: cross di Lazzari e sfortunata deviazione di Nelsson che se la butta nella sua porta, spiazzando Montipò. Nel finale il Verona recrimina per un rigore ma la partita finisce sul punteggio di 0-1.