Alisha Lehmann è sparita dal campo da mesi: cosa è successo alla calciatrice del Como

Dopo il flop alla Juventus, anche l’esperienza al Como Women è stata un flop per Alisha Lehmann: la 26enne attaccante svizzera sta per trasferirsi al Leicester.

Alisha Lehmann in allenamento con la Svizzera

Non era così che Alisha Lehmann immaginava la sua esperienza nel calcio italiano: la 26enne attaccante della nazionale svizzera, arrivata tra grandi aspettative alla Juventus dall'Aston Villa nel 2024 (stesso percorso del suo compagno di allora, ora ex, Douglas Luiz), dapprima ha fallito in bianconero, poi ha provato la carta Como, ma anche lì le cose sono andate male (non gioca da mesi), al punto che la sua seconda stagione nella Serie A femminile sta per concludersi anticipatamente: Alisha è in procinto di tornare in Inghilterra, al Leicester.

La triste parabola italiana di Alisha Lehmann: flop alla Juve e flop al Como

La Lehmann, sempre attivissima sulla sua pagina Instagram con 16 milioni di followers, si era scontrata nella stagione 2024/25 contro la dura realtà della Juve: solo 16 partite giocate, meno della metà dal 1′, una media misera di 35 minuti a match. Un flop che pensava di essersi messa alle spalle accettando l'offerta del Como Women, e le cose all'inizio parevano andare bene: continuità di utilizzo e anche un gol nella Serie A Cup Women, contro l'Inter il 14 settembre. Resterà quella l'unica rete segnata da Alisha, che poi via via ha imboccato la via della panchina e infine dell'esclusione dalle convocazioni.

I 30 minuti con la Roma del 23 novembre scorso sono l'ultima traccia comasca di Alisha Lehmann. Da allora è sparita completamente: non pervenuta con Parma, Fiorentina e Napoli in campionato e Ternana in Coppa Italia. L'attaccante svizzera è fuori progetto, come si dice in questi casi. La BBC riferisce che un suo ritorno nella Women's Super League inglese è sempre più probabile, pur a fronte di un contratto triennale col Como firmato appena ad agosto.

Alisha Lehmann con la maglia del Como: una parentesi che sta per chiudersi già

Alisha Lehmann sta per tornare a giocare in Inghilterra, al Leicester

Il Leicester ha avuto colloqui approfonditi col club lariano negli ultimi giorni e l'assenza della calciatrice elvetica a Napoli sabato scorso sembra preludere al trasferimento. La società biancoblù spera di assicurarsi la Lehmann a titolo definitivo, ma non è escluso un prestito iniziale. Sarebbe per lei la quarta squadra della massima serie inglese, dopo West Ham, Everton e Aston Villa. Mal che vada, Alisha potrà comunque ricordare la sua avventura italiana ammirando in bacheca gli unici due titoli vinti in carriera: Scudetto e Coppa Italia con la Juventus nel 2014/25. Il suo piccolo contributo comunque lo ha dato…