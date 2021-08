Algeria devastata dagli incendi, Zidane corre in soccorso e dona due milioni di euro L’Algeria ha vissuto delle giornate difficilissime a causa di tanti incendi che hanno devastato il paese e provocato la morte di oltre 70 persone. Zinedine Zidane, che ha origini algerini, da tempo concretamente aiuta il paese con la sua fondazione e adesso ha fatto una donazione da due milioni di euro.

Zinedine Zidane ha sempre un legame molto forte con l'Algeria, la sua terra d'origine, e l'Algeria in questo momento soffre per dei devastanti incendi che nelle ultime settimane hanno devastato il paese. E l'ex calciatore di Juventus e Real Madrid attraverso la sua fondazione ha donato due milioni di euro. Questa somma ingente sarà versata alle associazioni locali che aiuteranno le famiglie delle vittime degli incendi.

La fondazione Zidane aiuta l'Algeria

Il tecnico francese attraverso la sua fondazione ha cercato di aiutare le famiglie delle vittime degli incendi che hanno devastato nei giorni scorsi l'Algeria – oltre 70 persone hanno perso la vita. La Fondazione Zidane finanzia e sostiene tantissimi progetti di beneficenza, sociali, educativi e umanitari in Algeria. E dall'inizio della pandemia ha donato un gran numero di attrezzature mediche al paese Nordafricano, inoltre ha donato scuolabus e ambulanze a diversi paesi dell'Algeria.

Zinedine Zidane è nato in Francia, è uno dei calciatori simbolo del calcio transalpino, forse il migliore in assoluto, ma ha un legame molto forte con l'Algeria, il paese in cui è nato il papà e da cui ha origini la mamma, i suoi genitori decisero di stabilirsi a Marsiglia, dopo che Smail Zidane, il papà, era emigrato in Francia. Zizou possiede la doppia cittadinanza e non ha mai dimenticato le sue origini e ora anche concretamente, ancora una volta, ha aiutato l'Algeria.

