Un silenzio che fa rumore quello di Cristiano Ronaldo. Dopo il flop contro il Porto e le tante critiche ricevute, il portoghese non è ancora intervenuto pubblicamente anche a mezzo social. Qual è il suo stato d'animo? Come sta vivendo quello che è il momento più difficile della sua avventura alla Juventus? In occasione di un'intervista a Sky, Alex Sandro ha parlato del momento del suo compagno, che nelle ultime ore è stato al centro di voci relative ad un possibile addio.

Cristiano Ronaldo è rimasto molto deluso per l'eliminazione agli ottavi di Champions League con la Juventus. Alex Sandro ha parlato così della situazione del suo compagno di spogliatoio, silenzioso anche sui suoi profili ufficiali a confermare un flop personale e di squadra difficile da digerire: "Dopo la partita era triste come tutti. Volevamo passare il turno, ma non ce l'abbiamo fatta. Cristiano era triste come gli altri".

Dalla tristezza e delusione, alla rabbia agonistica per una stagione da chiudere in crescendo e nel migliore dei modi. Secondo Alex Sandro, Cristiano Ronaldo è focalizzato sugli obiettivi della Juventus, che vuole arrivare in fondo sia in Serie A provando a rimontare il gap dalla capolista Inter, e vincere la Coppa Italia: "Oggi era in campo, faceva l’allenamento e spingeva. Sa che c’è ancora il campionato e la Coppa Italia. E non lo sa solo lui. Sappiamo tutti cosa vogliamo e cosa abbiamo ancora davanti".

E la volontà di Ronaldo, uomo più rappresentativo della squadra, è quello di tutta la Juventus: "Dobbiamo pensare che ogni pallone è importante e che ogni azione può cambiare la partita e la nostra stagione. In questo senso dobbiamo migliorare. Proveremo a fare il nostro meglio e lavoreremo per vincere tutte le partite. E' il nostro obiettivo fin dall'inizio della stagione e da allora la nostra mentalità non è cambiata, pensiamo sempre a vincere il campionato. Ci sono ancora tante partite e dobbiamo essere bravi a vincerle tutte, oltre alla finale di Coppa Italia".