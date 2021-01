Alberto Gilardino non è più l'allenatore del Siena. L'ex tecnico della Pro Vercelli, che aveva trovato l'accordo con il club toscano alla fine di agosto dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie C e la conseguente cancellazione dai campionati professionistici, separerà la sua strada da quella dei bianconeri senesi dopo soli quattro mesi. La decisione, che ha colto tutti di sorpresa, è arrivata in serata dopo un confronto che il tecnico ha avuto con il presidente della società bianconera Roman Gevorkyan. È una rescissione consensuale quella tra l'ex attaccante della Nazionale Italiana e il club bianconero ma alla base dell’addio ci sarebbero divergenze sul mercato tra lo stesso Gilardino e i vertici del club.

Al momento la squadra toscana è al secondo posto del suo girone, a -4 dalla vetta e con due partite da recuperare: nella gara di ieri il Siena ha pareggiato 2-2 in casa contro la Trestina. La squadra bianconera adesso dovrebbe essere affidata all’ex capitano del Siena Stefano Argilli, che è l'attuale responsabile del settore giovanile, e sarà affiancato a un altro ex come Gill Voria. Dopo le esperienze con il Rezzato e la Pro Vercelli, si chiude un altra parentesi da tecnico per l'ex attaccante di Parma, Milan, Fiorentina, Genoa e Bologna.

Il comunicato del Siena

Questo il comunicato ufficiale della società toscana sulla rescissione consensuale con Gilardino: "ACN Siena 1904 ed il Mister Alberto Gilardino nell’analisi della situazione attuale ritengono, di comune accordo, di sospendere l’attuale collaborazione. La società è particolarmente grata ad Alberto Gilardino di aver consentito in soli 10 giorni di organizzare una squadra in grado di affrontare un campionato di serie D che al momento vede L’ACN Siena virtualmente in testa. Nel ringraziare Alberto Gilardino nella professionalità e nella dedizione dimostrata, gli auguriamo un grande in bocca al lupo per la carriera".