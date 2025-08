Ajorque fa impazzire la difesa del Napoli: Beukema e Rrhamani in ritardo, subiti due gol identici

Ajorque fa impazzire la difesa del Napoli: Beukema e Rrhamani sempre in ritardo la giocata in anticipo sul primo palo dell’attaccante del Brest, che decide l’amichevole giocata a Castel di Sangro dalla squadra campione d’Italia in carica.

Ajorque fa impazzire la difesa del Napoli nell'amichevole giocata a Castel di Sangro dalla squadra campione d'Italia in carica che ha visto il Brest vincere per 2-1. L'attaccante francese ha messo in difficoltà Beukema e Rrhamani, che sono arrivato sempre in ritardo sulla sua giocata in anticipo sul primo palo.

Per la squadra di Antonio Conte arriva un'altra sconfitta nella pre-season dopo quella contro l'Arezzo a Dimaro: il valore di questi risultati è nullo ma le amichevoli regalano sempre spunti su cui lavorare agli allenatori soprattutto con i calciatori appena arrivati.

Ajorque, alla seconda stagione con la maglia del Brest, ha realizzato due reti quasi identici a livello di movimento: l'attaccante francese classe 1994 ha effettuato un taglio sul primo palo in occasione di due cross dei compagni ed è riuscito sempre a trovarsi davanti al difensore avversario per poter battere a rete.

Ajorque fa impazzire la difesa del Napoli: subiti due gol identici

Il calciatore del Brest ha segnato due gol in pochi minuti, uno al 30′ e l'altro al 33′, sfruttando alla perfezione due cross dalle fasce laterali: il primo, da sinistra, con un tocco sottomisura da pochi metri anticipando Beukema e il seconda, da destra, con un colpo di testa in seguito ad un taglio sul primo palo che ha lasciato sul posto Rrhamani.

Ajorque nella scorsa stagione, la prima con la maglia del Brest, ha realizzato 13 goal in Ligue 1 più uno in Coppa di Francia: ha messo a referto anche otto presenze in Champions League ma non è mai riuscito a segnare.

Lucca segna ancora, pallo di De Bruyne

Il Napoli ha cercato di riportare la gara in equilibrio già nella prima frazione ma il palo ha tolto a Kevin De Bruyne la gioia del primo gol in azzurro. Nella ripresa Lorenzo Lucca ha accorciato le distanze servito da Politano, ma non è bastato. Esordio tra i pali per Vanja Milinkovic-Savic.