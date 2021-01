La Juventus vince la Supercoppa Italiana conquistando il suo primo trofeo stagionale, il primo di Andrea Pirlo come allenatore, l'ennesimo nella bacheca del club piemontese. Il 18° trofeo per Andrea Agnelli che allunga dunque in vetta alla speciale classifica dei presidenti bianconeri più vincenti della storia. E il numero uno della Vecchia Signora non ha perso l'occasione per rimarcarlo al termine del match vinto contro il Napoli.

Lo ha fatto su Twitter con una breve frase che sottolinea al contempo i successi ottenuti dai bianconeri nell'ultima decade e la filosofia che da sempre vige alla Continassa che vuole che il successo più bello è quello che ancora si deve ottenere: "Sono dieci anni di fila che vinciamo un trofeo… Pas mal, ma il più bello sarà sempre il prossimo" recita infatti il tweet del post-gara di Andrea Agnelli.

Il presidente bianconero non è un assiduo frequentatore dei social network che utilizza raramente ma nelle ultime settimane ha aumentato la frequenza delle sue pubblicazioni ed in entrambe le volte sembra esserci di mezzo il Napoli. Lo scorso 7 gennaio infatti Andrea Agnelli dopo la vittoria in campionato contro il Milan aveva postato i due pullman della Juventus fuori dallo stadio di San Siro e in molti hanno pensato che quel messaggio fosse rivolto alla compagine partenopea per quanto accaduto ad ottobre quando i campani non si presentarono a Torino perché bloccati dall'Asl prima della partenza a causa della paura di un possibile focolaio-Covid nel gruppo squadra azzurro. E adesso il secondo tweet in meno di un mese (prima di quello del 7 gennaio, l'ultima apparizione di Agnelli sui social risaliva allo scorso agosto) proprio dopo aver sconfitto il Napoli di De Laurentiis, con cui i rapporti non sono di certo idilliaci, nella finale di Supercoppa Italiana.