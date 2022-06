Agli Europei Under 19 la Francia umilia l’Italia 4-1 e si prende il primo posto nel Girone Gli Azzurrini di Nunziata cedono di schianto davanti ai più tecnici transalpini: ma si prosegue in semifinale, da secondi. Probabilmente si dovrà affrontare l’Inghilterra.

A cura di Alessio Pediglieri

Serviva una vittoria per prendersi la testa del Girone A europeo: missione fallita da parte dei giovani azzurri di Carmine Nunziata che devono cedere il passo ai pari età transalpini. Dunque, passaggio alla semifinale da secondi e la prossima sfida sarà molto probabilmente contro l'Inghilterra. In Slovacchia è finita 4-1 per la Francia, nel terzo turno della prima fase degli Europei di categoria, un risultato impietoso per gli azzurrini che pur hanno mostrato più di una qualità. Per primi in vantaggio, poi hanno subito il ritorno avversario: colpito un palo sul 2-1, l'Italia si è totalmente spenta nel finale.

Parte benissimo in terra francese l'Italia Under 19 che non a caso riesce per prima a prendere le misure alla Francia e a passare in vantaggio: Volpato al 16′ riesce a bucare la difesa francese grazie all'assist di Ambrosino, abile e bravo a trovare lo spazio giusto per la conclusione del compagno. Gioia però, che dura pochissimo perché gii under 19 francesi non si scompongono e iniziano ad alzare il baricentro, trovando il pareggio quasi subito dopo, al 24′ grazie a Da Silva. Il pareggio dura ancora poco perché su un pasticcio italiano in difesa, la Francia ribalta il risultato: Zacchi sbaglia con i piedi il disimpegno, Da Silva, tra i più intraprendenti riesce a girare la palla su Tchaouna che taglia in due l'area azzurra per superare di precisione il portiere dell'Italia per il 2-1.

La gara resta piacevole, con le due Nazionali che si fronteggiano a viso aperto: la Francia ha dalla sua una maggior baldanza tecnica di possesso e fraseggio, l'Italia sfrutta le ripartenze e il pressing alla prima occasione e al 40′ ancora Volpato sfiora la rete del possibile 2-2. Che non arriva nemmeno nella ripresa quando gli Azzurrini pressano e mettono in difficoltà la Francia a cui va bene anche un pareggio per strappare il primo posto nel Girone. Sprazzi di grand'Italia a inizio di secondo tempo con l'occasione più limpida dopo soli 6 minuti: Coppola mostra tutta la sua destrezza impattando la punizione di Volpato dal limite calciata in mezzo all'area per lo stacco di testa, ma la sfortuna non si tinge d'azzurro e la palla si stampa sul palo. Poi, nel finale, con l'Italia oramai stanca e sfiduciata arriva l'impietoso uno-due francese per il poker finale.

Italia U19-Francia U19: 1-4

Marcatori: 16′ Volpato (I), 24′ Da Silva (F), 37′ e 68′ Tchaouna (F), 79′ Arconte (F)

Italia U19 (4-3-1-2): Zacchi; Turicchia; Stivanello, Coppola, Fontanarosa; Terracciano, Degl'Innocenti, Fazzini (81′ Giovane); Baldanzi; Volpato, Ambrosino (70′ Miretti).

All.: Nunziata

Francia U19 (4-3-3): Lienard; Pereira, Zoukrou, Camara, Semedo Varela; Da Silva (76′ Arconte), Bondo (83′ Ben Seghir), Diouf; Ba, Tchaouna (76′ Virginius), Cissé (76′ Adeline).

All.: Chauvin

Arbitro: Antonio Nobre (Portogallo)

Ammoniti: Turicchia (I), Ba (F), Degl'Innocenti (I), Bondo (F), Pereira (F)