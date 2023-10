Aggredito membro dello staff di Rudi Garcia in tribuna durante Verona-Napoli: “Siamo esterrefatti” Aggredito in tribuna un membro dello staff di Rudi Garcia durante Verona-Napoli: il club azzurro denuncia in procura federale l’episodio avvenuto al Bentegodi nel corso del match vinto per 3-1 dai campioni d’Italia in carica.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli ha vinto in casa del Verona per 3-1 e ha dato una sterzata al momento negativo che stava attraversando. Ci vorrà qualche partita in più per capire se i campioni d'Italia sono usciti dal tunnel oppure si è trattato solo di una reazione d'orgoglio ma quella del Bentegodi può essere, senza dubbio, una prestazione da cui ripartire.

La doppietta di Kvaratskhelia e la rete di Politano sono un buon segnale anche per l'assenza di Osimhen, che dovrà restare fuori per qualche settimana. Rudi Garcia può respirare dopo quindici giorni che l'hanno visto prima ad un passo dall'esonero e poi di nuovo in sella con l'appoggio del presidente De Laurentiis sbandierato a tutti i media e in conferenza stampa.

Gli azzurri, però, hanno dovuto fare i conti con un brutto episodio che si è verificato in tribuna stampa durante l’intervallo: una cinquantina di tifosi dell'Hellas Verona hanno preso di mira Ettore Prota, l’addetto alla camera tattica di Garcia, che è stato preso di mira da una serie di bicchieri di birra che sono finiti sull’apparecchiatura ed è stato aggredito rimettendoci il computer. Una brutta vicenda che è stata condannata dalla Società Sportiva Calcio Napoli, che ha presentato una denuncia alla Procura Federale: "Siamo esterrefatti", sono le parole riportate dal Corriere dello Sport. Non è successo niente di grave perché non si è andati oltre "per l’impegno e il senso di equilibrio degli agenti" secondo quando ha dichiarato in una nota il questore di Verona, Roberto Massucci.

Le ore precedenti alla partita non sono state semplici perché la Questura di Verona ha identificato 600 tifosi dopo gli scontri che si sono verificati nei pressi del Bentegodi e il questore ha emesso 36 Daspo con contestuale allontanamento dalla provincia nei confronti di altrettanti tifosi del Napoli.

Si sono verificati disordini anche dopo la partita, con i tifosi del Napoli che hanno sfondato il cancello del parcheggio ospiti per cercare il contatto con gli ultras gialloblù e hanno bloccato per alcuni minuti l'ingresso della tangenziale.