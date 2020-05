Fino a quando non lo si prova non si può capire quanto è difficile.. Ho appena firmato la risoluzione contrattuale con la Cremonese.. le emozioni sono in circolo, la felicità per la mia coerenza combatte con quanto lascio.. Ho sempre adorato fare le scelte, ma ogni scelta ha un prezzo da pagare.. non ho mai creduto al “se vuoi puoi”, è una concezione che se non incanalata, può portare a farsi del male. Oggi più che mai sono convinto che per crescere, per essere una persona migliore bisogna passare dalle difficoltà. La difficoltà di lasciare il certo per inseguire il nuovo. La difficoltà di rivoluzionare la via conosciuta. Ecco ora navigo a vista, sono come una barchetta che si trova in una tempesta. Ma.. quell’equilibrio precario, quella forza di essere in questo momento, mi tiene aggrappato alla voglia di essere migliore. AVANTI!

A post shared by Michael Agazzi (@michael.agazzi) on May 15, 2020 at 7:37am PDT