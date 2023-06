Agata Centasso finisce sul Sun ed è costretta a smentire tutto: “Alt, fermi tutti!” La calciatrice del Venezia Agata Isabella Centasso ha scoperto di essere finita sul tabloid inglese Sun, ma in maniera assolutamente distorta: è stata costretta a smentire tutto.

A cura di Paolo Fiorenza

Agata Isabella Centasso è una calciatrice del Venezia Calcio 1985, squadra della sua città che milita nella Serie C femminile, ma anche un'influencer molto attiva sui social. La centrocampista lagunare classe '90 è inoltre un'operatrice socio-sanitaria che lavora in una comunità alloggio per disabili intellettivi. Insomma un personaggio dalle tante sfaccettature, tra le quali il Sun – il noto tabloid inglese di Murdoch – decide di mettere in copertina quella legata alla sua femminilità, presente in tante foto postate da Agata sia su Twitter che su Instagram.

Il giornale, oltre a numerosi scatti in costume da bagno della giocatrice del Venezia, riprende poi una sua intervista di qualche giorno fa alla Gazzetta dello Sport, con dichiarazioni riportate correttamente all'interno ma titolo inventato di sana pianta. Al punto che la Centasso è stata costretta a intervenire su Twitter per smentirle con tono ironico.

L'articolo inizia dicendo che Agata è stata soprannominata "la calciatrice più bella d'Italia", il che nel titolo diventa un virgolettato farlocco a lei attribuito: "Sono la calciatrice più bella d'Italia". Poi il Sun riporta una risposta della veneziana alla rosea quando le è stato chiesto del fatto che è molto ricercata extra campo: "Mi fa piacere: la ritengo un'opportunità perché mi permette di far conoscere il mio sport. Ci tengo ad essere un veicolo per ampliare la visibilità del calcio femminile".

Tuttavia queste parole sono state collegate al suo uso dei social e nel titolo del pezzo si sono trasformate in: "Non smetterò di pubblicare foto di bikini sexy se questo aiuta a far crescere il calcio femminile". Insomma non un grande lavoro giornalistico, per usare un eufemismo.

La Centasso ha dunque fatto un tweet di smentita: "Alt, fermi tutti! Non ho mai detto di essere la più bella giocatrice di calcio in Italia. Ho detto di essere la più forte.. e non solo in Italia. Come non ho mai affermato che ‘non mi fermerò nel pubblicare le mie foto in bikini se questo aiuta a far crescere il calcio femminile‘".

Poi in un successivo post ha aggiunto: "Ironia a parte, preciso che non sono mai stata contattata dal Sun per qualsiasi intervista (ed è un bene) e che ‘sono la giocatrice più forte e non solo in Italia' è ovviamente una mia battuta. Non si sa mai, potrebbe circolare anche questa fake news…".