Adesso i tifosi implorano Pirlo di tornare in panchina: “Vieni da noi” Andrea Pirlo rompe il silenzio sui social e posta una foto emblematica, che stuzzica la curiosità di tifosi e appassionati. Una ‘chiamata’ particolare per l’ex allenatore della Juventus fermo dopo la sua ultima e unica esperienza in bianconero. Ad attenderlo ci sarà il ritorno in panchina? In tanti lo sperano.

A cura di Marco Beltrami

Andrea Pirlo rompe il silenzio sui social con un post che stuzzica l'immaginazione di tifosi e appassionati. "London calling" (ovvero "Londra chiama") questo il titolo dell'ultimo contenuto postato dall'ex allenatore della Juventus: un tributo al celebre album dei Clash, per raccontare un viaggio nella capitale inglese del "Maestro". Nella foto infatti Pirlo si è lasciato immortalare mentre attraversa una tipica strada londinese.

Cosa c'è dietro questa foto? Un semplice riferimento all'ultimo viaggio oltremanica del giovane tecnico o qualcos'altro? C'è chi a giudicare dai commenti ha pensato che questo scatto e queste parole siano un indizio sulla prossima esperienza in panchina di Pirlo. Dove? All'Arsenal. Al momento infatti l'unica delle tante squadre londinesi della Premier League che naviga in cattive acque è proprio quella biancorossa, protagonista di un inizio di stagione da incubo. Tre sconfitte in altrettante gare di campionato, zero gol fatti e 9 subiti, con l'ultimo pesantissimo ko 5-0 contro il Manchester City che ha fatto suonare il campanello d'allarme.

Il futuro del manager Arteta è in bilico e non mancano le contestazioni da parte dei tifosi. Tifosi che si sono riversati in massa sul profilo di Andrea Pirlo per commentare la foto del manager, implorandolo in alcuni casi letteralmente di prendere le redini dell'Arsenal. In tantissimi hanno invitato l'ormai ex bianconero (non è mancato anche qualche juventino nostalgico dopo l'avvio sotto tono della formazione di Allegri) a cercare di risollevare le sorti dei Gunners, facendo riferimento al sua carisma e alla sua attitudine a vincere. Proprio per questo invece, altri tifosi dell'Arsenal suoi estimatori in controtendenza hanno chiesto invece a Pirlo di non accettare un'eventuale proposta dei Gunners, considerando la squadra non alla sua altezza.