Adani risponde ad una telecronaca Sky durante la partita: non gli è piaciuto un discorso Daniele Adani non ha apprezzato alcune parole utilizzate nel corso della telecronaca del match tra Chelsea e Brighton su una dinamica di gioco.

A cura di Vito Lamorte

Il Brighton di Roberto De Zerbi continua a sorprendere e vince anche in casa del Chelsea. A Stamford Bridge le Seagulls hanno vinto per 2-1 grazie ad un super gol di Enciso nel finale di gara ma hanno fatto un'altra grande partita contro la squadra di Lampard, che non riesce a risollevarsi dalla crisi. Nei suoi 118 anni di storia il Chelsea non aveva mai perso una partita di campionato in casa contro il Brighton.

I Blues si erano portati avanti con il gol di Gallagher (13′) per il Brighton ha risposto con Welbeck e poi è arrivata la rete decisiva dell'attaccante paraguaiana classe 2004. Una vittoria meritatissima per il Brighton, che vale il settimo posto in classifica a 4 punti di distanza dal Tottenham quinto – zona Europa League – con due partite giocate in meno.

Il Brighton non ha perso lucidità dopo lo svantaggio e ha continuato a fare la sua partita. Basta guardare i numeri per capire che tipo di sfida è stata: 26 tiri della squadra di De Zerbi contro gli 8 del Chelsea (di cui 10 contro 2 nello specchio), 58% di possesso palla, 8 calci d'angolo contro 2.

Anche in Italia questa vittoria ha avuto grande risonanza ma c'è stato un episodio che si è verificato durante e subito dopo la sfida che ha fatto molto discutere sui social: Daniele Adani ha risposto alla telecronaca di Sky durante la partita tra Chelsea e Brighton con una stories su Instagram.

Nel corso del match di Stamford Bridge Nicola Roggero, giornalista di Sky specializzato in Premier League, aveva criticato le uscite dal basso del Brighton giudicandole troppo rischiose: "Altro pasticcio, il tentativo di Kovacic…era stato anticipato Caicedo, rischia troppo il Brighton. Va bene la partenza dal basso ma ogni tanto si potrebbe evitare di subire una facile conclusione".

L'ex difensore di Inter e Fiorentina sul suo profilo, senza mai nominarlo, ha voluto rispondere così: "Tranquillo fratello, tranquillo. Il pallone logora chi non ce l'ha. Continuare".

Adani ha voluto ribadire il suo punto di vista, ribadendo la sua opinione sulla ‘costruzione dal basso' che è invisa da tanti ma che aiuta a creare superiorità numerica se l'uscita viene eseguita in maniera pulita a livello tecnico. Contro l’impostazione dal basso si schierano in tanti ma Adani, così come lo stesso De Zerbi, hanno difeso questo modo di costruire l'azione per ampliare il campo alle spalle della pressione, creare di spazi da attaccare nella struttura difensiva avversaria, avere il possesso del pallone e gestire il ritmo di gioco.