Adani e Cassano ridono sui video surreali del calcio in Arabia: “Ma avete visto Milinkovic-Savic?” Nell’ultima puntata della Bobo TV Cassano e Adani scatenati nel sottolineare la pochezza del calcio arabo, al netto dei tanti campioni arrivati.

A cura di Marco Beltrami

L'argomento Arabia Saudita è molto caldo. Anche nell'ultima puntata della Bobo TV si è parlato del livello del calcio della Saudi League, dopo i video delle partite recenti che hanno messo a nudo i limiti tecnici della maggior parte dei calciatori che si trovano a fronteggiare ora le stelle acquistate a suon di milioni. Un dibattito che è nato già nelle scorse settimane, con Bobo Vieri che aveva difeso un campionato che conosce molto bene.

In una delle puntate scorse l'ex centravanti, si è lasciato andare ad una difesa accorata del calcio in Arabia: "Ronaldo dite che ha smesso ma fa tre gol a partita. I seguo la Saudi League e li ho sempre seguiti. Qualche anno fa c’erano 75mila persone allo stadio per una finale di Coppa. C’è passione, la paragono all’Argentina, al Brasile, gli stadi sono strapieni. Benzema fa gol, Mané fa gol. Fanno gol tutti. I grandi campioni che sono andati lì per soldi, anzi solo per soldi, stanno giocando. Ronaldo litiga con tutti perché vuole far gol, hanno fatto bene ad andar lì per soldi".

A suo dire non ci sarebbe paragone tra l'Arabia e gli Stati Uniti nonostante l'arrivo oltreoceano di Messi: "Ma quel campionato è molto meglio di quello americano e lì non c’è qualità. In Arabia c’è tanta tanta qualità. Lì c’è solo Messi, in Saudi League in tre mesi, tanti calciatori. Sono giocate di campioni che sono andati lì per i soldi ma stanno dando al pubblico arabo tanto, con grande rispetto per tutti. Se hanno voglia d’investire andranno a prendere i più forti".

Gli ultimi video sulla partita dell'Al Nassr di Ronaldo e Mané che hanno trovato vita facilissima nell'andare a segno, oppure le gesta di Milinkovic-Savic e degli altri ex italiani Demiral e Ibanez ,hanno fatto discutere. Nell'ultimo episodio della Bobo TV, Adani e Cassano deridono proprio quanto accaduto partendo dall'azione del gol di CR7 con lo zampino di Mané: "In Arabia c’è stata un’opposizione difensiva forte perché lì giocano col coltello tra i denti… Questo è il ritmo, palla dietro e pranzo a sacco in area di rigore. Gol di Ronaldo che esulta come se avesse vinto la Champions League. Che roba".

Mentre Cassano rideva a crepapelle, ecco che Adani ha citato altri due episodi; "L’altra sera Milinkovic-Savic in area di rigore ha provato a passare la palla. L’ha sbagliata, e l’ha data esattamente sul petto dell’altro che ha fatto gol. E lui ha detto ‘scusa’, come se fosse manco in allenamento, in spiaggia. Hai visto le prestazioni di Demiral e Ibanez, espulsi, fanno tunnel e vanno in porta gli altri… una roba.."

Cassano ha chiosato tirando in ballo Vieri: "Se noi andiamo lì facciamo anche qualche gol noi. Adesso è così tra uno due tre anni, sarà sempre così. Ceferin ha detto che non giocheranno Champions o in Europa". Difficile però dare torto alle immagini per Bobo che ha sottolineato comunque il potere economico degli arabi: "Agli arabi non frega un c…o di Ceferin