Adani dopo la finale: "Vi dico i 3 calciatori che l'Inter ha già preso. Ma ora fermi a criticare" L'ex calciatore prende la parola durante Viva el Futbol e ragiona a mente fredda sui nerazzurri dopo il disastro in Champions col Paris Saint-Germain. "Si devono chiudere in una stanza Ausilio, Marotta, Baccin e Inzaghi e devono dire: così basta?".

Le proporzioni della sconfitta dell'Inter in finale di Champions contro il Paris Saint-Germain sono state talmente devastanti da aprire una serie riflessione in casa nerazzurra. Daniele Adani, durante l'ultima puntata di Viva el Futbol ha toccato la questione ragionando a mente fredda, argomentando sulle obiezioni emerse in queste re nei confronti della società relativamente alle scelte fatte finora e a quelle in divenire, le decisioni attraverso le quali prenderà forma la squadra che dovrà affrontare le prossime sfide. "Adesso fermi a criticare", dice l'ex calciatore che menziona anche i primi 3 colpi di mercato già messi in cantiere dai nerazzurri.

Non è un tribunale, non c'è un processo da celebrare né lui intende vestire i panni dell'avvocato difensore ma rispetto ad alcune domande (è finito un ciclo? di quello successivo farà ancora parte Simone Inzaghi oppure si ripartirà anche da un altro allenatore?) e alla valutazione del lavoro svolto in questi anni si pone in un'ottica differente. Quanto accaduto nelle ultime settimane di questa stagione non può cancellare quanto di buono si è visto finora né può inficiare valutazioni future. "Siamo d'accordo nel dire che se porti a casa 1 campionato su 4 è poco – dice Adani – ma l'Inter resta una squadra competitiva e sono convinto che rinnoverà questa sua competitività anche con questo allenatore se ci credono. Si devono chiudere in una stanza Ausilio, Marotta, Baccin e Inzaghi e devono dire: così basta? Secondo me no".

Chi sono i 3 calciatori che l'Inter ha già preso secondo Adani

Il discorso scivola poi su quelle che potrebbero essere le mosse future dei nerazzurri. La trama delle trattative è già iniziata, alcune sono state già ordite mentre altre ancora sono in lavorazione e non del tutto note. Per Adani, invece, ci sono già tre nomi certi sul taccuino del club e li fa nel corso del suo intervento aiutandosi con i ‘suggerimenti' degli interlocutori. "Io so che l'Inter tre giocatori li ha già presi… però basterà?". Chi sono? I nomi saltano fuori un po' alla volta: il primo, Luis Henrique (24enne esterno brasiliano dal Marsiglia), è già noto; il secondo è Petar Sucic, 21enne centrocampista della Dinamo Zagabria; il terzo è un attaccante "e credo che hanno preso già Ange-Yoan Bonny del Parma".

Le critiche alle scelte dell'Inter: "Fermi, ragioniamo"

Qualcuno storce il muso, Adani prende parola e smonta lo scetticismo. "Allora… un secondo, fermiamoci con le critiche e ragioniamo. Un calciatore che è forte, anche se giovane, va preso prima. Avete visto Doué costato 50 milioni? Non è accessibile. Uno invece che costa 15 e lo porti a un valore di 50/60 è accessibile". Cosa intende dire? l'ex giocatore, oggi opinionista tv, chiarisce bene il concetto e va al nocciolo della questione. "L'Inter non può permettersi di spendere 60 milioni per Koopmeiners come la Juve. E questo non lo dico ma la storia recente del club che non può comprare Kvara e depotenziare il Napoli come quando la Juve prendeva Higuain a 90 milioni, Pjanic a 60, Bremer a 50 o Kulusevski a 40".

Chiarito questo, Adani aggiunge a corredo un'altra riflessione: "L'Inter deve prendere Darmian e con lui è andata due volte in finale di Champions. Chi avrebbe mai detto che ci sarebbe andata anche con Asllani? E Acerbi che ha ‘messo in panchina' de Vrij? Quando eravamo in Brasile a commentare il Mondiale fu il miglior difensore. Chi di voi, quando Dimarco era al Sion, pensava che potesse essere lo stesso di oggi? E questo vale anche per Bonnie".