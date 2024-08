video suggerito

Abraham più vicino, Jovic invitato a valutare altre offerte: come può cambiare l'attacco del Milan Come può cambiare l'attacco del Milan con l'arrivo di Tammy Abraham: l'attaccante inglese è sempre più vicino, Luka Jovic invitato dal club rossonero valutare offerte sul mercato.

A cura di Vito Lamorte

Tammy Abraham è più vicino al Milan. L'attaccante inglese della Roma dovrebbe rientrare in uno scambio con Alexis Saelemaekers. Il club rossonero vorrebbe pagare l'attaccante inglese 5 milioni più il cartellino dell'esterno belga, mentre la Roma chiede 10 milioni più il giocatore: l'accordo è sempre più in dirittura d'arrivo e presto potrebbe cambiare anche l'attacco del Milan.

Da quando è diventata concreta la possibilità di questa operazione tra Milan e Roma c'è grande discussione intorno a Luka Jovic, che così diventerebbe il quarto attaccante centrale del Diavolo dopo Alvaro Morata, Abraham e Okafor.

Come può cambiare l'attacco del Milan con Abraham

Proprio quest'ultimo è stato utilizzato da Paulo Fonseca dal primo minuto come prima punta nella partita di Parma: lo svizzero aveva segnato il gol del pareggio definitivo col Torino all'esordio in campionato e così il tecnico portoghese aveva provato a dargli fiducia, anche per via dell'assenza per infortunio di Morata.

Okafor non ha convinto e lo stesso ha fatto Jovic quando è entrato e nella gara contro il Toro: per questo motivo il Milan ha deciso di puntare su Abraham per rinforzare il reparto offensivo. L'attaccante inglese troverebbe al Milan l'amico Fikayo Tomori, col quale ha condiviso diversi anni al Chelsea. Abraham è arrivato in Italia nell'estate del 2021 con la Roma per 41 milioni e nel primo anno ha contribuito alla conquista della Conference League.

Il Milan invita Jovic a valutare altre offerte

Il Milan ha invitato Luka Jovic a valutare eventuali offerte sul mercato per liberare un ingaggio e un posto in rosa. Arrivato dalla Fiorentina dopo un periodo deludente al Real Madrid, l'attaccante serbo è stato impiegato sempre come punta di scorta dai rossoneri e anche quest'anno sembrava questo il suo ruolo nella rosa di Fonseca.

Dopo le prime due uscite sono state fatte altre valutazioni e il Milan avrebbe voluto prima trovare una soluzione per Jovic per poi piazzare l'ingresso di Abraham ma resta poco tempo ed è possibile che si decida di andare avanti lo stesso con questa operazione a prescindere dall’uscita della punta serba.