Alvaro Morata infortunato, tegola per il Milan di Fonseca: cosa si è fatto e quando rientra Alvaro Morata si ferma subito: per l'attaccante spagnolo del Milan un problema di natura muscolare lo costringerà a saltare sicuramente la sfida contro il Parma e molto probabilmente la partita con la Lazio. Per Fonseca attacco affidato ancora una volta a Jovic.

A cura di Alessio Pediglieri

Non inizia nel migliore dei modi la seconda avventura italiana in Serie A per Alvaro Morata che, al di là del gol al debutto con il Milan nella sfida di sabato contro il Torino a San Siro, è uscito dal campo con un problema fisico che lo costringerà subito allo stop. L'attaccante spagnolo, che non era nelle migliori condizioni fisiche e che Fonseca ha fatto entrare solamente a gara in corso, adesso dovrà rimanere fermo per diverso tempo a causa di un risentimento muscolare che gli farà saltare almeno due partite di campionato.

Un problema di natura muscolare per il centravanti rossonero che non potrà ripresentarsi in campo in tempi brevi: la prima diagnosi, in attesa di nuovi riscontri clinici delle prossime ore, impone una pausa di un paio di settimane. Ciò significa che Fonseca non potrà contare ancora a pieno regine dell'ex Atletico e Juventus che salterà la sfida contro il Parma e quasi certamente non ci sarà nemmeno con la Lazio.

Morata in campo in Milan-Torino in condizioni precarie

Alvaro Morata non era in perfette condizioni fisiche lo scorso sabato 17 agosto, giorno del debutto del Milan di Fonseca in campionato contro il Torino. Una partita che i rossoneri hanno anche rischiato di perdere con i granata di Vanoli avanti 2-0 e ripresi unicamente a fine match. I cambi del tecnico hanno avuto la meglio, trovando un insperato pareggio nei minuti conclusivi grazie ai gol di Okafor e di Morata che Fonseca ha fatto debuttare nell'ultima mezz'ora.

La disponibilità dell'attaccante spagnolo è stata totale malgrado le condizioni fisiche precarie in cui si trovava, motivo per il quale il tecnico aveva preferito nell'11 iniziale come unica punta, Jovic. Ma la voglia di sacrificarsi immediatamente alla causa rossonera è costata cara a Morata che adesso dovrà attendere gli ultimi esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio, di natura muscolare, che lo costringerà a rimanere fermo.

Infortunio di Morata, quali partite salta e quando rientra

Morata sarà costretto a saltare almeno due partite di Serie A se gli esami di questi giorni confermeranno il problema muscolare: contro il Parma (24 agosto al Tardini) e contro la Lazio (31 agosto all'Olimpico). Poi, la pausa del campionato andrà in soccorso dell'attaccante spagnolo con il Milan che tornerà in campo dal 15 settembre in avanti, ancora a San Siro dopo due trasferte consecutive contro il neopromosso Venezia. Alvaro Morata dovrebbe per quella data aver recuperato al 100 per cento e ritornare al centro dell'attacco di Fonseca.