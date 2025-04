video suggerito

Alvaro Morata citato da Fagioli nelle chat sulle scommesse: "Gli voglio bene ma è tutto falso" Alvaro Morata si è visto costretto a smentire online le notizie che lo riguarderebbero attorno al caso scommesse. Citato più volte nelle chat da Fagioli, il bomber spagnolo ha voluto precisare la propria posizione: "Voglio bene a Nicolò, ma non ho mai saputo niente della sua situazione"

A cura di Alessio Pediglieri

Tra le chat di Nicolò Fagioli che il centrocampista allora alla Juventus utilizzava per il suo giro di scommesse illecite e pagamenti, risultato infiniti riferimenti a compagni, amici e colleghi cui chiedeva prestiti, girava consigli per guadagnare, proponeva soluzioni. Tutto per dar sfogo al suo vizio, per il quale ha già scontato la sua pena, concetto ribadito dallo stesso giocatore online per cercare di frenare il giro di speculazioni. Ma tra i tanti nomi fatti, c'è anche quello di Alvaro Morata che si è trovato costretto a sua volta ad intervenire online, per smentire qualsiasi suo coinvolgimento sulla faccenda.

il nome di Morata all'interno delle chat di Fagioli: "Mi procura Rolex scontati"

Fagioli in alcune situazioni, nei suoi mille carteggi in chat, faceva anche il nome di Alvaro Morata, lo spagnolo oggi al Galatasaray e che ha avuto un passato in bianconero alla Juventus. Ad Alberto Esposito, ad esempio il nome dell'attaccante spagnolo appare legato ad un "giro" di Rolex: "Io tramite Alvaro Morata trovo i Rolex a molto meno e poi me li rivende" scrive Fagioli sulle chat, in mano agli inquirenti. "Vado avanti da un anno con lui a fare questo investimento. E siccome ho il massimale da solo stavolta non posso farlo da solo. In due-tre mesi ci ritornano i soldi".

ll nome del bomber, ritorna in una chat anche con l'ex compagno Gianmarco Zanandrea: "Qua compriamo orologi Rolex da questo centro a Milano che Alvaro a me li fa pagare molto meno. E poi appena gli mandiamo i soldi il negozio si attiva per rivenderli e ci guadagniamo. Lo faccio già da sei mesi con loro. Però mi raccomando non dirlo perché Alvaro: se sa che lo faccio o che lo dico ad altri si incazza di brutto e non me lo fa più prendere".

Morata, l'amicizia con Fagioli e la smentita: "Gli voglio bene, ma basta informazioni false"

Riferimenti circostanziati che evidenziano il grado di amicizia nata tra Fagioli e Morata, ai tempi degli anni alla Juve, sempre riconosciuta da tutti. Nessuno, però, poteva sospettare che toccasse anche la sfera oggi finita sotto i riflettori della magistratura attorno al giro di scommesse illegali. Con il bomber spagnolo che nell’inchiesta ha un ruolo esterno, non comparendo mai tra i finanziatori di Fagioli, pur venendo citato in qualità di procacciatore di orologi costosi con cui racimolare soldi per le giocate.

Un ruolo che però lo stesso Alvaro Morata ha rifiutato in toto il proprio coinvolgimento, sottolineando l'affetto nei confronti di Fagioli, ma specificando di averlo aiutato solo a migliorare come calciatore e null'altro: "Ho visto le informazioni che stanno uscendo su di me e ci tengo a chiarire che l’unica cosa in cui ho aiutato Fagioli in questi anni è dandogli consigli sula sua carriera, come amico e persona con più esperienza di lui. Non ho mai saputo niente della sua situazione. Voglio molto bene a Nicolò e spero possa rimediare presto a tutti i suoi errori, però io non ho niente a che vedere con la sua situazione e prego di non diffondere notizie false o bugie. Ripeto: smentisco tutte le informazioni che sono uscite perché sono FALSE. Grazie".