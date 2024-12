Abisso pessimo in Inter-Parma, assegna due rigori e annulla il gol a Barella: sempre corretto dal VAR

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Inter-Parma ha rischiato di passare come una partita condizionata dagli errori arbitrali ma fortunatamente non è finita così: merito della sala VAR che è intervenuta in episodi chiave correggendo sempre le decisioni iniziali di Rosario Abisso. Il direttore di gara si è reso protagonista di numerose sviste che potevano essere decisive e scatenare nuove polemiche: ha fischiato due rigori a favore dell'Inter, poi ha annullato il gol del 2-0 di Barella per fuorigioco dando retta al guardalinee. Tutti errori, corretti dal VAR.

Il primo errore di Abisso: Lautaro colpito fuori area

Per una sera, il VAR è stato un vero e proprio Assistente all'Arbitro nel vero senso della parola perché a San Siro la sala dei moviolisti ha salvato l'arbitro Abisso e la regolarità di una gara giocata a viso aperto dalle due formazioni con ben 4 gol. Tanto spettacolo in campo ma non da parte del direttore di gara che è andato ben presto in confusione. Il primo episodio quasi subito dopo il calcio d'inizio.

Il contatto tra Keita e Lautaro: per Abisso è rigore, ma il VAR mostrerà che è fuori area

Passano solo 9 minuti e Lautaro cade in area parmense su tocco di Keita. Per Abisso non c'è dubbio: fischia e indica il dischetto a favore dei nerazzurri. Ma viene richiamato dal VAR: il tocco del giocatore gialloblù c'è, è vero, ma avviene fuori area di rigore mentre l'argentino crolla in area per la dinamica dell'azione. La moviola toglie tutti i dubbi che erano apparsi però anche in diretta in tempo reale.

Il secondo errore di Abisso: fuorigioco su Barella

Il secondo episodio che vede protagonista in negativo di Abisso e dei suoi assistenti avviene nel secondo tempo sul risultato di 1-0. L'azione parte dalla metà campo dell'Inter che fraseggia di prima con Lautaro che offre palla a Mkhitaryan che si inventa un lancio perfetto per Barella. Il centrocampista sfugge alla difesa del Parma si ferma, controlla e tira fulminando Suzuki.

L'esultanza viene smorzata dal fischio di Abisso: fuorigioco su segnalazione del guardalinee. Che non c'è: il VAR deve intervenire ancora, mostra le linee sul campo e corregge la decisione arbitrale, il gol è valido.

Il terzo errore di Abisso: il secondo rigore su Lautaro

Il terzo errore arriva a fine partita quando viene fischiato un secondo rigore all'Inter. Ancora una volta è Lautaro a procurarselo, secondo Abisso che non esita a indicare il dischetto per l'Inter. Ma mentre il Toro si incarica del tiro, ancora una volta la decisione non convince: il VAR richiama di nuovo il direttore di gara e lo corregge per la terza volta. Non c'è contatto irregolare di Hainaut sull'argentino, niente rigore per l'Inter che vince comunque sul Parma e festeggia al 90′.