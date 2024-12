video suggerito

L’Inter riparte a suon di gol contro il Parma: 3-1 a San Siro nel segno di Dimarco, Barella e Thuram Dimarco nel primo tempo, Barella e Thuram nella ripresa: l’Inter si sbarazza così del Parma 3-1 a San Siro, riprendendo la rincorsa al Napoli capolista in attesa di recuperare la gara contro la Fiorentina. Nel finale sfortunata autorete di Darmian. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inter riparte da una vittoria schiacciante a San Siro contro il Parma: 3-1 firmato da Dimarco nel primo tempo e da Barella e Thuram nella ripresa, con l'autorete sfortunata di Darmian nel finale. Dopo la paura di Firenze e la gara rinviata al 17′, i nerazzurri riprendono la rincorsa sul Napoli capolista convincendo sui Ducali di Pecchia. Unica pecca, l'astinenza quasi cronica di Lautaro Martinez: ancora una volta rimasto a secco.

Davanti ad un San Siro tutto esaurito, l'Inter torna in campo dopo la grande paura di Firenze e solo 20 minuti nelle gambe. L'inizio dei nerazzurri è debordante, con il Parma costretto da subito alle corde. Le occasioni per trovare la via del gol si sprecano e anche quando il VAR corregge Abisso sul rigore fischiato su Lautaro (Keita tocca l'argentino prima della linea dell'area) l'atmosfera che si respira è che prima o poi qualcosa accada. A smorzare però la gioia dei tifosi interisti è prima la traversa colpita da Dumfries, poi il fuorigioco che annulla la rete al Toro. Infine, un paio di interventi di Sommer che ha tenuto tutti col fiato sospeso.

Ci ha dovuto pensare Dimarco inventandosi una giocata pazzesca in area del Parma a ridosso del fischio dell'intervallo: triangolo in velocità con Mkhitaryan e tocco di tacco per crearsi lo spazio necessario per infilare Suzuki con un rasoterra a fil del palo più lontano. Esultanza, applausi e squadre negli spogliatoi. La ripresa inizia con gli stessi 11 di entrambe le squadre (con l'unica sostituzione avvenuta al 12′ nel Parma per infortunio di Balogh) con Izanghi e Pecchia che concedono ulteriore fiducia ai propri uomini.

Lo show nerazzurro però è solamente all'inizio perché col passare dei minuti cresce la squadra campione d'Italia che trova altri due gol che ammazzano il match: prima una giocata corale da applausi finalizzata sul filo dell'offside da Barella che controlla e trova il raddoppio. Poi, Thuram che perfeziona una spizzata aerea di Bisseck su corner di Calhanoglu per il 3-0 su un Parma stordito. Poi, la girandola delle sostituzioni fino alla sfortunata autorete di Darmian che infila la propria porta su rimpallo con Man che blocca il tabellino sul 3-1.