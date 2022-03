“Abbiamo fallito”: Mbappé tra presente e futuro, il Real nei pensieri ma la débâcle col PSG brucia Dopo quasi 24 ore Kylian Mbappé ha esternato tutta la sua delusione per l’eliminazione dalla Champions League: il Real Madrid è sempre più nei suoi pensieri ma la débâcle col PSG brucia.

A cura di Vito Lamorte

Quella del Santiago Bernabéu è stato un vero e proprio ‘fracaso', come direbbero in Spagna, per il Paris Saint-Germain. Dopo aver dominato per tre tempi su quattro nel doppio confronto con il Real Madrid, la squadra allenata da Mauricio Pochettino ha perso per 3-1 subendo tre reti in meno di 20′ e, in maniera assolutamente clamorosa, ha salutato la Champions League agli ottavi di finale.

Il club parigino si era rinforzato in estate con una campagna acquisti stratosferica, che andavano a rinforzare un roster già fortissimo, per provare a vincere la ‘coppa dalle grandi orecchie' per la prima volta nella sua storia dopo aver giocato la finale due stagioni fa e mancato l'accesso all'ultimo atto lo scorso anno. Non è successo, anzi: questa débâcle è ancora più rumorosa rispetto alle ultime due campagna proprio per i rinforzi che erano arrivati all'ombra della Tour Eiffel la scorsa estate.

Il grande protagonista, tra andata e ritorno, per diversi motivi era stato individuato nella figura di Kylian Mbappé: per l'attaccante francese, decisivo in entrambe le partite con due gol e tante giocate fantastiche, è stato un incrocio particolare perché l'interesse del club spagnolo e di Florentino Perez è noto e il suo passaggio al Real la prossima estate è dato quasi per scontato.

Il 23enne ha dimostrato ancora una volta che la pressione non lo scalfisce e davanti agli occhi di quelli che potrebbero essere i suoi nuovi tifosi tra qualche mese ha mostrato perché è considerato uno dei migliori giocatori del mondo.

Dopo la gara tra Real e PSG Mbappé si è fermato per circa un quarto d’ora in una stanza riservata nella zona degli spogliatoi del Bernabéu con Karim Benzema, suo grande amico e compagno di nazionale: a questa chiacchierata avrebbero partecipato anche la madre del calciatore del PSG e l'avvocato di Kylian, che dopo aver assistito al match nel un palco privato al Bernabéu sono stati accolti nell'area riservata ai giocatori dopo il fischio finale. In Spagna hanno ricamato molto sull'incontro ma non si conoscono i contenuti, però bisogna ammettere che ieri i tifosi del Real gli hanno dedicato cori e applausi per convincerlo ad accettare l'offerta della Casa Blanca.

La delusione di Kylian Mbappé, però, era evidente e la si coglie anche dal messaggio che ha postato sul suo profilo di Instagram. Il francese, che ieri sera potrebbe aver giocare la sua ultima partita di Champions League con il PSG, ha voluto condividere l'amarrezza per l'eliminazione e ha ringraziato pubblicamente i tifosi che si sono recati in Spagna per il loro sostegno incondizionato: "Momento difficile. La Champions League era un grande obiettivo per noi, ma abbiamo fallito. La stagione non è finita e qualunque cosa accada rimarremo uniti e determinati fino all'ultima partita della stagione. Grazie ai nostri sostenitori che hanno fatto il viaggio. ICI C'EST PARIS".