Abbiamo chiesto a ChatGPT consigli per il Fantacalcio e questi sono i 10 nomi su cui puntare

Tutti quelli che giocano al fantacalcio stanno provando a capire in questi giorni quali sono i migliori calciatori da comprare. L’intelligenza artificiale ha dato alcuni consigli.

Questi sono i giorni in cui tutti quelli che giocano al fantacalcio studiano strategie per l'asta, budget incluso, e soprattutto i calciatori. Di quelli noti si sa tutto, anche se non basta mai. La differenza possono farla quelli meno noti, che possono esplodere in corsa d'opera, possono regalare bonus e grandi prestazioni, e che soprattutto possono avere un costo molto più basso in fase d'asta. A ChatGPT abbiamo chiesto un paio di dritte ed ha svelato i nomi di dieci calciatori su cui puntare nella stagione 2025-2026.

I centrali del Bologna: Vitik e Heggem

Le dritte dell'intelligenza artificiale possono risultare utili. I nomi sono variegati. Si parte dalla difesa e dai due nuovi centrali del Bologna: il ceco Martin Vitik, che ha giocato in Champions League in carriera, e il nazionale norvegese Torbjorn Heggem, pescato dalla Championship (la Serie B inglese). Arrivato quasi di nascosto dal West Bromwich Albion ha fatto il suo esordio contro il Como. Potrebbe essere un grande acquisto qualità prezzo.

Le nuove stelle del Como

Avanzando in mezzo al campo si trova Martin Baturina, che per la verità migliaia di fantacalcisti hanno già segnato in rosso il suo nome. Avvio di campionato soft (solo 9 minuti giocati), ma Fabregas punta su di lui e il suo talento va da sé. Insieme al croato viene consigliato Nicolas Kuhn, attaccante, fin qui poco utilizzato dal tecnico catalano. 34 minuti in due partite per il tedesco che nella scorsa stagione ha realizzato 21 gol con il Celtic.

Sarmiento e Stengs

Poi c'è il capitolo neopromosse. Le attenzioni principali se l'è prese la Cremonese, comprando Jamie Vardy che non ha bisogno di presentazioni. Sotto traccia è stato prelevato anche un altro attaccante, che sulla carta garantisce meno gol dell'inglese ma che ha potenziali qualità e cioè Jeremy Sarmiento, nazionale dell'Ecuador che può garantire bonus e gol e senz'altro non schizzerà durante l'asta. Mentre il Pisa, che si è rinforzato con una decina di acquisti, ha prelevato un calciatore che fino a pochi mesi fa giocava in Champions League. Calvin Stengs è classe 1998, ha vinto quattro trofei e giocato anche otto partite con l'Olanda. Lo scorso anno, però, ha patito una serie di infortuni.

Joao Mario è uno degli innesti del mercato estivo della Juventus.

Soulé e due calciatori della Juventus

Non solo scommesse, però, tra i consigli di ChatGPT. Perché tra i dieci nomi c'è pure quello di Matias Soulé, che con la Roma ha chiuso bene lo scorso campionato, con il Frosinone è andato in doppia cifra due anni fa, ed ha fatto gol contro il Pisa nella seconda giornata. Con Gasperini può crescere in modo impressionante. Dalla Roma alla Juve, con Joao Mario, omonimo di un centrocampista che all'Inter fece pochissima fortuna ma che ha avuto già un buon impatto in Serie A. Esterno a tutta fascia, cinque gol e dieci trofei con il Porto.

L’attaccante dell’Udinese Davis a segno contro l’Inter.

E l'attaccante dell'Udinese Davis

Arrivato quasi sul gong del mercato, Edon Zhegrova della Juventus è da tenere d'occhio. Certo, è stato acquistato all'ultimo, non ha il posto fisso, ma ha una tipologia di gioco che può produrre gol e assist a profusione, dunque bonus, la parola magica. Keinan Vincent Joseph Davis, meglio noto come Keinan Davis è da tre stagioni un attaccante dell'Udinese, ha segnato poco. Ma sarà titolare dopo l'addio di Lucca e considerato il gioco dei bianconeri potrebbe arrivare in doppia cifra.