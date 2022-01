70 milioni di euro per non sentire la mancanza di Salah e Mané: il Liverpool vuole subito Luis Diaz Luis Diaz è il calciatore che Jurgen Klopp ha individuato per rinforzare il reparto offensivo del Liverpool, in questa finestra di mercato o la prossima estate.

A cura di Vito Lamorte

Sia Mohamed Salah che Sadio Mané sono calciatori insostituibili per Jürgen Klopp, ma il tecnico del Liverpool dovrà fare a meno di loro per alcune settimane visti gli impegni in Coppa d'Africa dei due calciatori. Sono 33 i gol realizzati dai due attaccanti finora questo punto della stagione ma ora i Reds sono in difficoltà, proprio a livello numerico nel reparto offensivo, e proveranno a intervenire sul mercato per cercare di sopperire all'assenza del 10 e dell'11 che sono volati in Camerun.

Da diverso tempo ci sono alcuni giocatori nei radar del club di Anfield Road per cercare di aggiungere qualità all'attacco di Klopp ma questa situazione potrebbe velocizzare l'azione per l'acquisto di uno dei più talenti più interessanti dell'America Latina: il Liverpool sarebbe più che intenzionato a portare, già in questo mese di gennaio, oltre la Manica Luis Díaz del Porto.

Secondo il quotidiano britannico The Sun, il club inglese sarebbe vicinissimo alla chiusura di un affare stimato in 60 milioni di sterline, circa 72 milioni di euro, per l'attaccante esterno dei Dragoes ma sono ormai diversi mesi che dall'Inghilterra circolano le voci dell'interessamento da parte dei Reds per il 24enne colombiano.

Alcuni restano convinti che Klopp preferirebbe aspettare fino all'estate, per avere il calciatore a disposizione più tempo e farlo entrare bene nei meccanismi del suo club, ma l'assenza dei suoi migliori attaccanti lo vedono tentato dall'intervento in questa finestra di mercato: sebbene la clausola di Luis Díaz sia di 80 milioni di euro, a Liverpool sperano di raggiungere un accordo con la squadra portoghese per abbassare il prezzo del colombiano ma il giocatore ha ancora due anni di contratto con la squadra portoghese .

L'esplosione di Luis Díaz è avvenuto nell'ultimo anno e i Reds hanno potuto ammirare il calciatore durante la fase a gironi di Champions League: nelle sue prime due stagioni con il Porto ha segnato 14 e 11 gol ma quest'anno ha firmato 15 reti in 24 partite, più 4 assist decisivi per i compagni. Il 24enne è stato una delle grandi sorprese dell'ultima Copa América, chiudendo come capocannoniere a pari merito con Leo Messi e Gianluca Lapadula (4 gol in 5 partite); e le sue qualità si adatterebbero perfettamente allo stile di gioco del Liverpool di Jürgen Klopp.