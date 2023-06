La Virtus Bologna vince gara-3 e riapre la finale scudetto: Olimpia Milano battuta 69-61 La Virtus riapre la finale scudetto dei playoff di Basket. A Bologna la Segafredo ha battuto 69-61 l’Olimpia Milano. Venerdì 16 giugno si disputerà gara-4.

A cura di Alessio Morra

Trascinata anche da un grandissimo pubblico la Virtus Bologna vince Gara-3 della finale scudetto del campionato di basket. La Segafredo ha battuto 69-61 Olimpia Milano, che ora conduce per 2-1. Venerdì 16 giugno sempre a Bologna le squadre di Scariolo e Messina torneranno in campo.

Milano aveva sfruttato il fattore campo nelle prime due sfide, la prima l'ha vinta con una seconda frazione straordinaria (da -8, a +10), mentre la seconda è stata contrassegnata da una rissa furibonda a fine match. Gara-3 poteva essere determinante. Bologna sa di avere la possibilità di giocare due partite di fila in casa, ma sa soprattutto che se sbaglia è finita (o quasi). La tensione in avvio è forte. E infatti nel primo quarto l'Olimpia è avanti, di due punti, ma poi Bologna si scrolla di dosso ogni paura e cambia marcia.

Scariolo e Messina, due volpi che si conoscono a menadito, se la giocano in modo estremamente tattico, non a caso i punti segnati sono pochissimi (130 in totale). Nel secondo quarto la Virtus fa la partita, la fa meglio, blocca Milano che in attacco è spenta. Arriva il sorpasso che diventa definitivo nel secondo tempo, quando il divario aumenta.

Con dieci punti di vantaggio la Virtus sa di avere la partita in pugno, ma l'Olimpia ovviamente non sta a guardare, ha cuore, ma non estrema precisione, soprattutto da vicino, perché con le triple Milano è implacabile.

Nel complesso però Bologna gioca da squadra, lo fa benissimo, e lo si vede guardando i numeri negativi di Shabazz Napier. Molto bene invece per la Virtus Belinelli, Teodosic e Hackett. Tra due giorni di nuovo tutti in campo per gara-4 dell'ennesima finale tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Dopo il successo della Segafredo ci sono due certezze: la saga continua e di sicuro ci sarà gara-5 lunedì 19 giugno.