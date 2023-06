Rissa tra giocatori e tifosi, nella finale scudetto di basket tra Milano e Bologna si scatena il caos L’Olimpia vince anche gara 2 contro la Virtus ma il risultato sportivo passa in secondo piano per l’episodio avvenuto a fine partita: uno spettatore spinge Teodosic e lui reagisce, spalleggiato da Hackett.

Le immagini della rissa tra giocatori della Segafredo e tifosi dell’Olimpia.

Baruffa che è diventata rissa. C'è mancato poco che il post-partita di gara 2 della finale scudetto di basket divenisse oggetto di cronaca nera per quanto accaduto nel momento in cui le squadre uscivano dal campo. Il match è stato vinto dall'Olimpia Milano (79-76), che s'è portata sul 2-0 nella serie contro la Virtus Bologna, ma a mettere in secondo piano l'aspetto sportivo è l'episodio avvenuto al termine dell'incontro.

Il clima è infuocato, gli animi sono caldi, l'adrenalina è ancora in circolo, la situazione emotiva delicata. Basta poco per appiccare un incendio, considerata anche la comprensibile delusione dei giocatori della Segafredo. La scintilla s'accende per il gesto compiuto da un tifoso di casa che s'è spinto oltre, preso forse dalla foga eccessiva di quegli istanti. I fischi sono assordanti, volano insulti, la squadra avversaria si dirige verso il tunnel che porta nello spogliatoio ma qualcosa va storto.

I tafferugli scoppiati alla fine del match, gara 2 della finale scudetto.

Le immagini non sono molto chiare, i riscontri raccolti in quel caos non sono del tutto attendibili, fatto sta che la reazione di Milos Teodosic e dei compagni di squadra sarebbe stata provocata da un tocco subito dal cestista serbo. Avverte una leggera spinta, sente che qualcuno gli mette le mani addosso e quella "licenza" gli fa perdere il controllo. Torna indietro, sale di scatto i gradini che si trovano in quella porzione di tribuna.

Nasce un parapiglia: il giocatore s'avventa sullo spettatore e lo strattona. Ma non è solo perché a fargli da scudo sono anche altri player della Segafredo, in particolare Daniel Hackett che finisce nella mischia. E se la situazione non è degenerata ulteriormente è solo per l'intervento degli steward e degli altri compagni. Un brutto epilogo anche per un'altra ragione: in quel settore del palazzetto ci sono spesso i parenti più stretti dei giocatori, particolare che spiega anche l'intervento di alcuni tesserati dell'Olimpia.

L’intervento degli steeward e dei compagni di squadra evita il peggio.

Cosa accadrà adesso? Quali provvedimenti disciplinari saranno presi? Molto dipenderà dal rapporto fatto su quanto avvenuto in quei momenti e dall'analisi delle immagini che testimoniano la tensione del post-partita. A prescindere da quel che verrà sancito, i video restituiscono alla platea social cose che con lo sport nulla c'entrano.