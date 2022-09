Italia-Francia Eurobasket 2022, dove vederla oggi in diretta TV e streaming: canale e orario Italia-Francia è la partita dei quarti di finale degli Europei Basket 2022. Gli azzurri si giocano il passaggio in semifinale, e la sfida contro la vincente di Slovenia-Polonia. Gli orari e dove vedere la partita in diretta Tv e in streaming.

A cura di Marco Beltrami

Italia-Francia è la partita valida per i quarti di finale degli Europei di basket 2022. La sfida è in programma mercoledì 14 settembre alle ore 17:15 a Berlino, con gli azzurri reduci dall'eccezionale impresa contro la Serbia. Il match sarà trasmesso in diretta TV e streaming su Sky ed Eleven Sport. La squadra di Pozzecco, espulso nell'ultima sfida, vuole provare a stupire ancora, contro giocatori del calibro di Gobert e Fournier, per regalarsi la semifinale contro la vincente di Slovenia Polonia.

L'Italia dopo aver chiuso il suo girone al quarto posto, con tre vittorie e due sconfitte, ha superato brillantemente il primo match ad eliminazione diretta contro la Serbia, sovvertendo i pronostici. Un'iniezione di fiducia per una squadra che ora non si pone limiti. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Italia-Francia.

Dove vedere Italia-Francia di Basket agli Europei 2022 e a che ora si gioca

Dove vedere Italia-Francia in TV? La partita dei quarti di finale degli Europei di basket è in programma oggi mercoledì 14 settembre alle ore 17.15 a Berlino, e non sarà trasmessa in TV in chiaro. Il match sarà visibile su Sky per gli abbonati, con diretta TV sul canale Sky Sport Arena (numero 204), con finestre di aggiornamenti anche su Sky Sport 24 (canale 200). Telecronaca affidata a Flavio Tranquillo con il commento di Davide Pessina.

Per quanto riguarda la diretta streaming di Italia-Francia, sarà garantita per gli abbonati Sky su dispositivi fissi e portatili grazie all'app Sky GO, oppure attraverso il servizio live on demand NOW Tv. In questo caso si potrà acquistare il singolo tagliando per l'evento. La partita si potrà vedere in streaming anche su Eleven Sports, collegandosi al sito della piattaforma, e abbonandosi oppure comprando anche in questo caso il ticket dell'evento.

Le prossime partite dell'Italia e la possibile avversaria in semifinale

L'Italia dopo l'impresa con la Serbia sogna, e spera di ripetersi anche contro la Francia altra sfida ad eliminazione diretta. L'ultimo precedente tra le due nazionali risale esattamente a poco più di un anno fa, quando i transalpini superarono l'Italia nei quarti delle Olimpiadi, andandosi a prendere poi l'argento. In palio questa volta tra Italia e Francia, c'è la semifinale di Eurobasket 2022 contro la vincente della sfida tra Slovenia e Polonia. Nella parte alta del tabellone le due sfide dei quarti saranno Spagna-Finlandia e Germania-Grecia.