Impresa epica dell’Italia all’Eurobasket! Abbattuto il gigante Serbia, azzurri ai quarti L’Italia batte 94-86 a sorpresa la quotatissima Serbia di Jokic e si qualifica ai quarti di finale degli Europei di Basket 2022: impresa degli Azzurri di Pozzecco a Berlino.

A cura di Michele Mazzeo

L'Italia compie l'impresa a Berlino: gli Azzurri, autori di uno strepitoso secondo tempo, battono 94-86 la strafavorita Serbia della stella NBA Nikola Jokic e si qualificano ai quarti di finale degli Europei di Basket 2022 scrivendo la storia della pallacanestro italiana.

Dopo un primo quarto in cui la formazione serba sembrava abbondantemente capace di gestire il match (28-20 per Jokic e compagni dopo i primi dieci minuti di gioco), i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco (allontanato dalla panchina perché espulso per le troppe proteste e uscito in lacrime dal campo dopo aver caricato i suoi uomini e salutato gli avversari) si svegliano e nel secondo quarto riducono lo svantaggio cominciando a cullare l'idea che l'impresa è possibile.

La consapevolezza di ciò dà nuova linfa all'Italia che nel secondo tempo trascinata da Spissu, Melli, Fontecchio e Polonara manda definitivamente in crisi l'attacco serbo compreso uno Jokic che, pur chiudendo con un score da 32 punti, 14 rimbalzi e 4 assist, nel momento decisivo dell'ultimo quarto si dimostra umano sbagliando anche dalla lunetta e facendosi stoppare dai difendenti in canotta azzurra che ribaltavano con un'impressionante rapidità l'azione con una velocissima transizione offensiva.

Dall'altro lato del campo invece Achille Polonara (16 i punti a referto), Niccolò Melli (21 punti) e Marco Spissu (22 punti) sono implacabili sia da due che da fuori dall'arco mettendo così a segno lo strappo decisivo che ha permesso di vivere con relativa tranquillità gli ultimissimi minuti di gioco (anche se l'apprensione suoi volti dei ragazzi sulla panchina azzurra è stata visibile fino agli ultimi secondi). A quel punto l'epilogo non può essere che uno, l'impresa è compiuta: l'Italia batte la Serbia 94-86 e vola ai quarti di finale dove affronterà la Francia di Rudy Gobert che ha superato all'overtime la Turchia. E, il Poz, in tribuna può lasciarsi andare ad una emozionata esultanza.