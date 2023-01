Giocatore di basket collassa all’improvviso: l’immediato intervento medico evita il dramma Durante una partita dell’NCAA lo sport americano ha sfiorato un’altra tragedia dopo l’arresto cardiaco subito da Hamlin in NFL pochi giorni fa: Imo Essien, guardia dell’Old Dominion si è improvvisamente accasciato a terra senza apparente motivo. Decisivo ancora una volta il tempestivo soccorso medico.

A cura di Alessio Pediglieri

Lo sport americano ha vissuto un altro dramma a pochi giorni da quanto accaduto in NFL a Damar Hamlin, il safety dei Buffalo Bills crollato a terra per un arresto cardiaco. In NCAA, il Campionato universitario statunitense di basket, si è assistito ad una scena simile, durante una gara tra la Old Dominion University e la Georgia Southern, quando la guardia dei padroni di casa, Imo Essien si è accasciato a terra dopo pochi minuti dall'inizio dell'incontro, durante la prima frazione della partita.

Il malore di Essien si è palesato durante un'azione offensiva avversaria, senza che non vi fosse stato alcun contatto precedente: la guardia dell'Old Dominion si è lentamente lasciato andare, prima sedendosi a terra e poi crollando sul parquet mentre il gioco continuava. Una scena quasi surreale che ha lasciato esterrefatti compagni di squadra, avversari e pubblico presente ma immediatamente dopo, il gioco è stato interrotto per permettere l'arrivo dei soccorsi, che non hanno tardato ad intervenire, diventando ancora una volta determinanti. Così come nel caso di Hamlin, anche per Essien si è immediatamente provveduto alla rianimazione sul posto, evitando il peggio.

La disperazione di un giocatore della Georgia Southern mentre Essien viene soccorso

Mentre le immagini mostravano i giocatori angosciati per quanto accaduto, con alcuni compagni della guardia che sono scoppiati a piangere prevendendo il peggio, Essien è stato immediatamente assistito sul parquet, riuscendo a tenerlo vigile ed evitando il collasso. Pochi secondi, ma determinanti, che hanno premiato l'immediata reattività dello staff medico delle due scuole che hanno assistito subito il giocatore in contemporanea. Fortunatamente, l'operazione di salvataggio ha avuto gli esiti sperati con Essien che non ha mai perso del tutto conoscenza: "È stato reattivo per tutto il tempo, anche grazie all'aiuto ricevuto dallo staff dell'ODU insieme a quello del GA Southern" ha poi spiegato in una nota successiva la Old Dominion relazionando sulle condizioni della guardia.

Leggi anche Anche il basket piange Mihajlovic: da Bologna a Belgrado il commovente ultimo saluto in Eurolega

Immagini shoccanti che hanno subito riportato l'America ad un'altra tragedia sfiorata nel mondo dello sport a stelle e strisce, quella accaduta qualche giorno prima a Damr Hamlin in una gara di Football Americano. Per il safety dei Bills, anche lui fortunatamente fuori pericolo e in convalescenza, le cause erano state identificate in un arresto improvviso avvenuto immediatamente ad un placcaggio. Diversa la situazione per Essien che non ha subito alcun colpo particolare ed è per questo che il giocatore è stato sottoposto ad ulteriori esami diagnostici, tra cui anche un test anti COVID, risultato negativo. "Essien si quasi subito ripreso" hanno spiegato dall'Old Dominion University "ed è rientrato con la squadra in apparenti buone condizioni di salute e si sottoporrà ad ulteriori test medici nei prossimi giorni" è stato l'ultimo aggiornamento, poco prima del post che ha tranquillizzato tutti, da parte dello stesso Essien che ha voluto ringraziare per il sostegno ricevuto.