Paura in NFL, Hamlin crolla a terra dopo uno scontro di gioco: gara sospesa, è in gravi condizioni Il mondo della NFL è sotto shock dopo quanto accaduto a Damir Hamlin di Buffalo. Il giocatore americano è crollato a terra dopo uno scontro di gioco. Trasportato in ospedale le sue condizioni sono state definite subito critiche.

A cura di Fabrizio Rinelli

Sono ore d'angoscia in NFL (la maggiore lega professionistica di football americano) per le sorti di Damar Hamlin. Il 24enne statunitense è crollato a terra dopo uno scontro di gioco nel match tra Cincinnati Bengals e Buffalo Bills. Mancavano sei minuti alla fine del primo dei quattro quarti quando, nel corso dell'attesissimo ‘Monday night' del campionato, il giocatore di Buffalo è stato scaraventato sul terreno di gioco dopo un durissimo colpo sferratogli da Tee Higgins. Il suo avversario è entrato in maniera decisa su Hamlin colpendolo alla testa e al torace. I due sono finiti a terra insieme e dopo essersi rialzato Hamlin ha perso conoscenza ricadendo di schiena. Le immagini sono terribili e per questo la situazione in campo è parsa subito grave.

Le lacrime in campo dei compagni di squadra.

Compagni, avversari e allenatori hanno circondato Hamlin mentre veniva soccorso e in tanti si sono inginocchiati in lacrime a pregare. La partita è stata sospesa dopo circa 30 minuti di cure da parte dei medici in campo e altri 30 trascorsi tra il trasporto in ospedale del giocatore e la decisione finale dell'arbitro. Jordon Rooney, agente di Hamlin, ha scritto su Twitter: "I suoi segni vitali sono tornati alla normalità e lo hanno messo a dormire per permettere di inserire un tubo di respirazione in gola. Attualmente stanno eseguendo dei test. Forniremo aggiornamenti non appena li avremo".

Funzionari medici hanno eseguito una rianimazione polmonare ad Hamlin sul campo per più di 10 minuti e gli hanno fornito ossigeno mentre abbandonava il campo per essere trasporto in ospedale dall'ambulanza. I giocatori in campo erano sconvolti. Molti in lacrime non potevano credere a ciò a cui stavano assistendo. La scena più forte è stata quando entrambe le squadre si sono riunite attorno ad Hamlin durante le cure.

I giocatori inginocchiati sul campo a pregare per Hamlin.

Ma soprattutto quando ad un certo punto i giocatori di Buffalo e Cincinnati, si sono inginocchiati a pregare tutti insieme. La copertura televisiva si è immediatamente allontanata dalla scena sul campo e il pubblico a Cincinnati è rimasta in silenzio durante il calvario. Gli organizzatori hanno preso la decisione di sospendere ufficialmente circa un'ora dopo l'incidente. Le partite della NFL vengono raramente sospese a causa di un infortunio e questo fa ulteriormente capire quanto sia seria la situazione in questo momento.

L'associazione dei giocatori della lega ha scritto una dichiarazione: "Siamo stati in contatto con i giocatori di Bills e Bengals e con la NFL. L'unica cosa che conta in questo momento è la salute e il benessere di Damar". Secondo la BBC pare proprio che il colpo al petto subito dal giocatore, specie durante una partita, abbia innescato una fibrillazione ventricolare. Nel frattempo sono tanti i messaggi sui social da parte di tifosi e personaggi noti, specie star della NFL. Come ad esempio il quarterback di Kansas City, Patrick Mahomes, che ha scritto su Twitter: "Prego con tutto il cuore. Per favore, rimettiti, amico". J.J. Watt degli Arizona Cardinals ha invece sottolineato un pensiero comune a tutti: "La partita non è importante, la vita di Damar Hamlin è importante. Per favore, rimettiti".

Nella notte alcune immagini bellissime sono giunte da Cincinnati. Alcuni tifosi di casa e di Buffalo si sono riuniti all'esterno dell'ospedale in cui Hamlin sta lottando tra la vita e la morte per pregare e sperare che il giocatore possa salvarsi. Hamlin, selezionato da Buffalo dopo aver giocato a Pittsburgh, era diventato quest'anno un punto fermo della squadra. Un giovane promettente che così come accaduto per altri suoi colleghi di recente, a seguito di uno scontro di gioco, è finito in ospedale per via della gravità del colpo subito. L'ennesimo episodio che sconvolge la NFL dopo i casi di Nick Foles, che aveva lasciato il campo domenica in preda a convulsioni e al quarterback dei Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, che lo scorso 29 settembre era stato portato in ospedale dopo aver battuto la testa in campo.