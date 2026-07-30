Jongkuch Mach è il nuovo fenomeno del basket: a 18 anni è alto 2 metri e 29, più di Wembanyama

L’australiano Jongkuch Mach è già finito nel mirino di mezzo mondo del basket: a 18 anni è il ‘nuovo Wembanyama’, anzi è pure più alto, visto che sfiora i 2 metri e 30.

Jongkuch Mach ha 18 anni e già sta facendo parlare di sé come il nuovo fenomeno del basket mondiale: il motivo lo si capisce subito guardando le immagini di questo ragazzo la cui altezza non finisce più. Due metri e ventinove centimetri (2.29 metri, comunque lo si voglia scrivere), tanto misura Mach, che essendo ancora nell'età dello sviluppo (…) potrebbe guadagnare qualche altro centimetro fino ai 20-21 anni.

Già così, comunque, l'australiano fa decisamente impressione, vedendo come arrivi a schiacciare praticamente senza saltare: un'arma quasi illegale nella pallacanestro, come ha dimostrato l'impatto devastante nella NBA di Victor Wembanyama, che alla terza stagione con i San Antonio Spurs a 22 anni ha quasi vinto il titolo perdendo solo in finale con New York. E il francese è alto ‘solo' 2.24, quindi cinque centimetri in meno di Mach.

Jongkuch Mach tocca l'anello del canestro senza alcuno sforzo non staccando i piedi da terra

Chi è Jongkuch Mach, il gigante predestinato alla NBA sulle orme di Wembanyama

Nato a Perth l'8 ottobre del 2007, Jongkuch Mach è comprensibilmente la principale attrazione della NBL1 East, ovvero la seconda lega per importanza in Australia, e ha già ricevuto offerte da diverse università negli Stati Uniti per proseguire il suo percorso di crescita. Di origini sudsudanesi, il ragazzo gioca attualmente nel Basketball Australia Centre of Excellence, che è la squadra del programma di sviluppo della federazione australiana di basket, con sede in un'academy a Canberra. Vi militano i giovani talenti australiani, sia maschili che femminili.

Allo stesso tempo JK – come viene soprannominato – fa parte delle selezioni giovanili nazionali: recentemente ha rappresentato la squadra dello stato di Western Australia nei campionati nazionali Under 20. La sua permanenza in questo contesto è tuttavia temporanea, visto il grande interesse che si è creato intorno al suo nome: oltre a compagini universitarie americane di primo livello della NCAA, come LSU, Colorado e Santa Clara, anche squadre professionistiche fuori dall'Oceania stanno lavorando per ingaggiarlo e fargli fare il prossimo passo di una carriera che non può che puntare alla NBA.

Il BA Centre of Excellence ha del resto un legame diretto con la NBA Global Academy, ovvero il programma di sviluppo internazionale del campionato professionistico nordamericano, dunque il filo che può portare Mach a diventare una stella NBA già esiste, passando per i corretti step nel basket di college.

In un'intervista Mach ha raccontato che il suo sogno ovviamente è proprio quello di giocare nella NBA e che è consapevole che gli osservatori lo tengono d'occhio: "Questo mi spinge a impegnarmi ancora di più per raggiungere i miei obiettivi e a continuare a spingere".

Come altri giocatori di altezza non usuale, anche per Jongkuch uno dei problemi principali è la magrezza. Proprio per questo si capisce bene quanto stia lavorando massicciamente su sé stesso guardando a quanta massa magra ha messo nel solo ultimo anno: ben 18 chili. La strada per la NBA è lunga, ma JK è motivato a sfondare: altezza ed età sono dalla sua parte.