LeBron James firma con i Philadelphia 76ers: contratto biennale per l’ultima sfida NBA

Dopo aver valutato seriamente il ritiro, LeBron James ha deciso di continuare la sua carriera: The Chosen One ha scelto i Philadelphia 76ers, con cui firmerà un contratto biennale da 8 milioni di dollari.

Il futuro di LeBron James sarà a Philadelphia. Dopo settimane di riflessioni e indiscrezioni, il quattro volte MVP ha sciolto ogni dubbio annunciando la decisione di proseguire la propria carriera NBA con i 76ers, la quarta franchigia della sua leggendaria carriera. L'accordo prevede un contratto biennale da 8 milioni di dollari con opzione a favore del giocatore, come confermato dal suo agente Rich Paul, CEO di Klutch Sports.

Il fuoriclasse, che si appresta a disputare la sua 24ª stagione nella lega, un record assoluto, ha raccontato sui social di aver preso in seria considerazione l'ipotesi del ritiro al termine dell'ultima annata: "Sono stato sincero quando ho detto che avevo bisogno di guardarmi dentro e capire se amavo ancora questo sport. Lo amo ancora profondamente e ho ancora molto da dare."

LeBron ha spiegato di essersi concesso diversi mesi per riflettere insieme alla propria famiglia, arrivando alla conclusione che la voglia di competere non si è mai spenta: "Questa è la mia decisione definitiva. Non gioco per i soldi. Non gioco per la famiglia. Voglio ancora fare sacrifici, lavorare, competere e provare l'emozione di vincere un altro campionato."

L'ultima missione di Lebron James: riportare il titolo a Philadelphia

La scelta dei 76ers non è casuale. James è convinto che Philadelphia rappresenti la migliore occasione per conquistare il quinto anello della sua carriera e interrompere un digiuno che dura dal 1983, proprio come fece nel 2016 riportando il titolo NBA a Cleveland dopo 52 anni di attesa: "Credo di poter contribuire a rendere i Philadelphia 76ers una squadra da titolo e sono entusiasta di iniziare questo incredibile viaggio un'ultima volta."

Dietro la firma c'è stato un lungo lavoro della dirigenza dei Sixers. Il presidente Bob Myers aveva pubblicamente definito Philadelphia "la migliore opportunità per vincere", mentre il front office ha lavorato sottotraccia insieme a Rich Paul per convincere il campione.

Anche Joel Embiid, Tyrese Maxey e il nuovo arrivato Jaylen Brown hanno avuto un ruolo importante nel corteggiamento, mantenendo contatti costanti con James durante le ultime settimane.

"Pensavo di aver finito la carriera quando è finita la stagione", ha scritto LeBron James sui social. Un'altra tappa di una delle più grandi storie della NBA sta per iniziare.