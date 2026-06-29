Wimbledon vieta ai tifosi di andare a comprare i biglietti: alle 8:30 c’erano 10mila persone in fila

L’organizzazione del torneo di Wimbledon ha chiesto oggi ai tifosi non presentarsi a comprare i biglietti: alle 8:30 c’erano 10mila persone in fila.

A Wimbledon già lo scorso anno si era creato lo stesso problema.

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Wimbledon è il torneo di tennis più prestigioso del mondo. Un evento che attira migliaia di persone provenienti da tutto il mondo pronte a vedere da vicino i propri idoli nel signorile scenario londinese. Ebbene anche quest'anno migliaia di persone si sono accampate per giorni interi, ore, o addirittura notti prima dell'apertura dei cancelli pur di accaparrarsi i biglietti delle partite. In particolare quelli per i campi principali.

In alcuni video apparsi sui social si vede un enorme campo erboso trasformato in una sorta di villaggio costituito da tende colorate in cui le persone vivono con tanto di sedie pieghevoli, tavolini, cibo e bevande. Tutto per potersi prendere per primi i biglietti visto l'enorme numero di persone presenti. Per qualcuno è il "lato B" di Wimbledon che ha una capacità limitata e molti biglietti sono venduti in anticipo. Per questo motivo per prendere i biglietti del giorno stesso, si forma una fila lunghissima. Inoltre, dormire sul posto garantisce un posto migliore nella coda.

L'organizzazione di Wimbledon ha invitato le persone a non presentarsi vista l'enorme coda

Ma quest'anno la situazione sembra essere andata oltre tant'è che Wimbledon ha chiesto ai tifosi di non presentarsi in coda visto l'enorme numero di persone presenti. Stiamo parlando di qualcosa come 10.000 persone solo alle 8.30 del mattino che costituisce chiaramente un numero enorme. Inoltre, diversi che hanno fatto la fila tutta la notte speravano di potersi prendere un biglietto per il Campo 1 e vedere Emma Raducanu, ma la numero 1 britannica nella tarda serata di domenica si è ritirata. Le persone presenti con tanto di tendere e tutto l'occorrente per potersi garantire un biglietto, stanno vivendo questa esperienza al Wimbledon Park, un grande prato proprio vicino all'All England Lawn Tennis Club (il luogo del torneo).

Si tratta di uno spazio organizzato per questo scopo durante il periodo del torneo. Un flusso enorme dunque di persone che ha costretto il direttivo del torneo a prendere una decisione netta avvisando le persone di non recarsi più visto l'enorme numero di tifosi già presenti in queste ore. Sally Bolton, CEO dell'All England Club ha dunque invitato chi non è ancora partito a non recarsi sul posto. Si conferma così che la dinamica è cambiata (mezzi di trasporto, popolarità) e che stanno adattando l'organizzazione anche a questa enorme domanda di biglietti che si è venuta a creare negli ultimi anni.