Il commovente risveglio di Hamlin, ha stretto la mano dei suoi cari: “Neurologicamente integro” Il safety dei Buffalo Bills colpito da arresto cardiaco in campo nel Monday Night di NFL dello scorso 2 gennaio ha riaperto gli occhi ed è tornato vigile: “I suoi polmoni continuano a migliorare, sta facendo enormi progressi”

A cura di Alessio Pediglieri

Damar Hamlin è sveglio. La bellissima notizia è arrivata nella giornata di giovedì 6 gennaio, a poco più di 4 giorni dall'arresto cardiaco che aveva colpito in campo il safety dei Buffalo Bills, franchigia di NFL, scuotendo il mondo del football e dello sport: una tragedia che è stata fortunatamente soltanto sfiorata soprattutto per merito del tempestivo intervento dei sanitari al momento del malore.

Prima il comunicato ufficiale dei Buffalo a rassicurare i progressi del 24enne collassato in campo durante la gara contro i Cincinnati Bengals nel Monday Night Football, lo scorso 2 gennaio, poi le parole ancor più confortanti del suo agente, Ron Butler che ha confermato in esclusiva alla CNN che il giocatore si è svegliato e si è tenuto per mano con la famiglia, presente in ospedale dove è stato ricoverato d'urgenza in condizioni definite subito gravi. Una notizia che è poi stata confermata anche da altre fonti: "Damar Hamlin ha aperto gli occhi ed è reattivo. Davvero incredibile. Una cosa è molto chiara parlando con chi gli è stato vicino: l'apprezzamento infinito per le cure mediche fornite ad Hamlin sul campo immediatamente e poi nelle 72 ore successive".

I Buffalo Bills poco prima avevano rilasciato una nota ufficiale sullo stato di salute di Hamlin confermando che il ragazzo aveva "mostrato un notevole miglioramento nelle ultime 24 ore" e che dagli esami effettuati e stando all'ultimo bollettino medico aveva "dimostrato di essere neurologicamente integro. I suoi polmoni continuano a migliorare e sta facendo enormi progressi. Siamo grati per l'amore e il supporto ricevuti".

Due note di speranza che rilanciano il processo di guarigione di Hamlin, dopo lo spavento enorme vissuto in diretta, quando dopo un normale contatto di gioco per un placcaggio ad un avversario, il 24enne si è rialzato per poi accasciarsi a terra privo di sensi. L'immediato intervento dello staff sanitario dei Buffalo unitamente a quello dei paramedici presenti, che hanno praticato una rianimazione cardiopolmonare e utilizzato il defibrillatore restando ad accudire Hamlin per oltre un quarto d'ora, ha reso possibile salvarlo. Poi, Hamlin è stato trasportato poi d'urgenza al vicino centro medico dell'Università di Cincinnati in "condizioni critiche" dove è stato intubato e aiutato a respirare con l'ausilio di un ventilatore.

Lo sconcerto dei giocatori in campo: Buffalo–Cincinnati verrà sospesa poco dopo

Hamlin era cosciente una volta arrivato in Ospedale ma poi è stato sedato, fino ad oggi quando si è svegliato e ha potuto riabbracciare la propria famiglia che non ha mai abbandonato il suo letto, così come i tanti amici, la franchigia per cui gioca e tutto il mondo NFL che non lo ha mai lasciato un istante da quel giorno. La notizia del suo risveglio ha fatto subito il giro del web e dopo che anche il cornerback e compagno di squadra Kaiir Elam ha twittato che si era ripreso e sta migliorando, molti nella National Football League hanno reagito con euforia alla notizia.