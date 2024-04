video suggerito

La notte di Dwayne "The Rock" Johnson a Wrestlemania 40: torna sul ring dopo undici anni Dwayne "The Rock" Johnson torna sul ring a Wrestlemania 40 dopo undici anni. Appuntamento stanotte e domani notte a partire dall'una ora italiana. Sarà un'anteprima dello show che si terrà a Bologna il prossimo primo maggio.

Il manifesto principale di Wrestlemania 40.

Una delle più grandi star di Hollywood, Dwayne "The Rock" Johnson torna al suo primo amore e lotterà per ben due sere di fila, oggi e domani sul ring di wrestling della WWE. Johnson sarà, infatti, il protagonista di entrambi i main event delle due serate di Wrestlemania 40, l’evento più importante dell’anno per l’intero mondo del wrestling.

Stanotte, in coppia con il cugino Roman Reigns, attuale campione universale, affronterà Cody Rhodes e Seth Rollins. Domani notte, invece, sarà all’angolo del cugino, che difenderà il titolo contro Cody Rhodes, beniamino del pubblico. Per il secondo anno consecutivo sarà questo match a chiudere lo show dell’anno: è l’ultima occasione per Cody per “finire la sua storia” e conquistare quel titolo assoluto che manca alla sua straordinaria carriera. Reigns, l’uomo dei record, è campione da 3 anni e mezzo. Ci sono tutti i presupposti per un main event indimenticabile.

Erano undici anni, dal suo match di Wrestlemania 29 contro John Cena, anch’egli transitato dal wrestling al cinema, che The Rock non sale sul quadrato per lottare: dunque si tratterà di un evento storico per gli appassionati della disciplina.

Randy Orton.

Gli altri wrestler che prenderanno parte all'evento

Ai due show, che andranno in onda da Philadelphia dall'una di notte, ora italiana, parteciperanno tutti i principali del colorato mondo del wrestling, tra cui personaggi amatissimi come Rey Mysterio, Becky Lynch, Randy Orton ed il notissimo youtuber Logan Paul. Gli show saranno entrambi in onda in diretta sul WWE Network, disponibile su tutte le smart tv italiane. Così, tramite smartphone, tablet, pc e qualsiasi dispositivo elettronico, si possono vedere i Premium Live Event e tantissimi contenuti sul mondo WWE.

Per la prima volta dopo trentadue anni, Wrestlemania 40 andrà in onda in differita in prima serata in Italia: entrambi gli show saranno trasmessi in chiaro il 13 e 14 aprile su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, dalle 21:25. Tra meno di un mese, poi, la WWE sbarcherà a Bologna per uno show i cui biglietti sono stati tutti venduti in circa mezz’ora: l’appuntamento è alla Unipol Arena alle 20 del prossimo primo maggio. Questo successo potrebbe portare la compagnia ad organizzare un Premium Live Event, uno degli show principali dell’anno, proprio nel nostro Paese già nel 2025. Il boom degli anni di Hulk Hogan prima e di Eddie Guerrero poi sembra ormai essere tornato.

Roman Reigns.

Il programma dei match di WrestleMania XL

Ecco tutti i match di WrestleMania XL:

Undisputed WWE Tag Team Championship – Six-Pack Ladder Match (Night 1): The Judgment Day (Priest & Balor) vs The Awesome Truth (Miz & Truth) vs The New Day (Kingston & Woods) vs DIY (Gargano & Ciampa) vs A-Town Down Under (Theory & Waller) vs New Catch Republic (Dunne & Bate)

Six-Woman Tag Team Match (Night 1): Damage CTRL (Asuka, Dakota Kai & Kairi Sane) vs Bianca Belair, Jade Cargill & Naomi

Tag Team Match (Night 1): LWO (Rey Mysterio & Dragon Lee) vs Santos Escobar & Dominik Mysterio

Women’s World Championship (Night 1): Rhea Ripley vs Becky Lynch

Intercontinental Championship (Night 1): Gunther vs Sami Zayn

Singles Match (Night 1): Jey Uso vs Jimmy Uso

Tag Team Match (Night 1): Roman Reigns & The Rock vs Seth “Freakin” Rollins & Cody Rhodes

Singles Match (Night 2): LA Knight vs AJ Styles

Six-Man Philadelphia Street Fight (Night 2): Bobby Lashley, Montez Ford & Angelo Dawkins vs Karrion Kross, Akam & Rezar

World Heavyweight Championship (Night 2): Seth “Freakin” Rollins vs Drew McIntyre

WWE Women’s Championship (Night 2): IYO SKY vs Bayley

United States Championship (Night 2): Logan Paul vs Randy Orton vs Kevin Owens

WWE Undisputed Universal Championship (Night 2): Roman Reigns vs Cody Rhodes