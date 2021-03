In questo momento il nome di Enmanuel Hansel potrebbe dirvi ancora poco, ma è questione di giorni o forse anche di ore prima che diventi uno degli atleti più chiacchierati del web.

I suoi video, in particolare quelli della scorsa settimana dall’Orlando Winter ShowDown di Kissimmee (un torneo organizzato tra i vari licei della città ), in Florida, stanno facendo il giro del mondo. Nativo della Repubblica Dominicana, Enmanuel, guardia di 193 centimetri, si è guadagnato grazie alle sue giocate una borsa di studio alla Life Christian Academy di Kissimmee, dove ogni giorno accorrono giornalisti da tutti gli Stati Uniti per immortalare le sue giocate. Nelle 3 partite giocate al torneo ha chiuso a 25 punti e 11 rimbalzi di media, catturando l'attenzione di tutti i media statunitensi e non solo.

Cos’ha di particolare oltre a essere un astro nascente della pallacanestro liceale? Enmanuel, 17 anni, ha un solo braccio. Quando ne aveva 6 un muro si è abbattuto su di lui mentre giocava con degli amici. È rimasto sotto le macerie per più di due ore e, una volta portato in ospedale, i medici sono stati costretti ad amputargli un arto, quello sinistro. Come dice lui nelle varie interviste, ripercorrere quei momenti è un esercizio che spesso fa per trovare le motivazioni e le energie per affrontare ogni sfida, non solo sul campo da gioco ma nella vita.

Enmanuel ha ereditato il talento dal papà, Hansel Salvador, anche lui cestista in Repubblica Dominicana. All'inizio non voleva che giocasse per paura dei contatti fisici, ma vedendolo crescere di partita in partita anche in lui si è fatta strada l'idea che un talento del genere non andasse in nessun modo frenato.

Provate a immaginare in uno sport di equilibrio e coordinazione come il basket quanto sia complesso non poter utilizzare entrambe le braccia. Per difendere, per proteggersi dall’intervento degli avversari, per tirare con una maggiore stabilità tenendo la palla in entrambe le mani. La pallacanestro sembrava proprio lo sport meno adatto ma Enmanuel ha imparato a fare tutto con un braccio, e dai video sembra che la cosa gli riesca anche piuttosto bene, tra crossover, tiri dalla distanza, assist per i compagni e soprattutto clamorose schiacciate con le quali spera di emulare i suoi più grandi idoli oltre al padre: LeBron James e Kevin Durant.

Con la pallacanestro, Kikimita (questo il suo soprannome, richiamando quello del padre) vuole potersi prendere cura un giorno di sua nonna e di tutta la sua famiglia. Perché l’ambizione di Enmanuel è quella di diventare un professionista e consentire di superare le tante difficoltà economiche che i suoi cari, come tutta la comunità dominicana di Kissimmee, affrontano giorno dopo giorno.

“Mi vedo come un grande talento e un grande giocatore. Io vedo solo un ragazzo che prova a lottare per i suoi sogni, come qualsiasi altro giocatore”. Uno straordinario esempio di forza di volontà e ambizione. Se tutto il mondo oggi ne parla, è perché la storia di Enmanuel merita di essere raccontata.