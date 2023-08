Wilson e Gardiner collassano ai Mondiali di atletica, fuori in sedia a rotelle: polemica sul pre-gara Doppio spavento ai Mondiali di Atletica di Budapest per Gardiner e Wilson crollati dopo le rispettive prove. Polemica contro gli organizzatori per le condizioni pre-gara.

A cura di Marco Beltrami

Non mancano gli imprevisti ai Mondiali di atletica in corso di svolgimento a Budapest. Le gare entrano nel vivo con il passare dei giorni nella cornice magiara, con gli atleti pronti a dare il massimo in quello che è l'appuntamento per cui hanno lavorato per tutta la stagione. Lo stress, la tensione e l'ansia da prestazione devono fare i conti anche con le condizioni climatiche e un caldo che sta creando non pochi problemi. Un mix di fattori che si è rivelato pericoloso in particolare per due campioni, ovvero Steven Gardiner e Britton Wilson. Entrambi hanno lasciato la pista di atletica sulla sedia a rotelle destando grande preoccupazione.

Britton Wilson era una delle favorite per la vittoria nella gara dei 400 metri. Purtroppo però le cose per l'ex campionessa NCAA dell'Università dell'Arkansas, nonché medaglia d'oro mondiale nella staffetta dei 1600, sono andate malissimo. Nel primo round della competizione la ragazza statunitense è partita sotto tono, recuperando terreno fino al punto di lottare per le prime posizioni. Prima del rush finale con il traguardo in vista ecco il crollo, con l'arrivo addirittura all'ultimo posto. Subito dopo, prima di essere consolata da un'avversaria Wilson si è piegata in due sulle ginocchia accasciandosi poi a terra.

Visibilmente provata in condizioni difficili e scoraggiatissima, Britton è stata portata fuori dall'impianto sulla sedia a rotelle. Mani sul volto e lacrime per l'atleta americana che ha accusato dunque un problema di natura fisica durante la gara: non un infortunio, ma una perdita delle forze che l'ha costretta a diminuire i giri in vista dell'arrivo con buona pace del risultato.

Leggi anche Jacobs oggi ai Mondiali di Atletica: a che ora corre e dove vederlo in diretta TV e streaming

Quello di Wilson non è stato l'unica situazione di questo tipo verificatasi nelle scorse ore ai Mondiali di Atletica. A fare il paio, anche quanto accaduto a Steven Gardiner campione olimpico dei 400 metri piani a Tokyo 2020 e campione mondiale a Doha 2019. Il corridore delle Bahamas è riuscito al contrario della collega a vincere la sua manche per assicurarsi la semifinale dei 400. Dopo il traguardo però ecco la brutta sorpresa, con un calo improvviso che lo ha spinto a chiedere l'aiuto degli addetti ai lavori. Anche lui è uscito sulla sedia a rotelle.

Si è discusso molto del vero e proprio collasso di Gardiner e Wilson, e delle possibili cause. Proprio per questo si è generata una polemica sulle condizioni riservate agli atleti, che devono fare i conti con condizioni ambientali particolari. A quanto pare i due corridori, così come gli altri atleti prima della gara erano in uno stand molto caldo, senza aria condizionata. Una situazione che ha giocato loro un brutto scherzo al rientro dopo il riscaldamento pre-gara e che ovviamente ha innescato una polemica intorno agli organizzatori. Sicuramente per i prossimi giorni bisognerà prestare maggiore attenzione ai dettagli.