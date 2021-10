Viola il protocollo anti-Covid, giocatore di hockey Nhl sospeso per 21 partite Evander Kane, giocatore canadese di hockey su ghiaccio dei San Jose Sharks, squadra che gioca in NHL, è stato squalificato perché ha presentato un certificato falso di vaccinazione contro il Covid-19. Kane è stato squalificato per 21 partite e tornerà a giocare direttamente il 30 novembre prossimo.

A cura di Alessio Morra

Tantissimi atleti di alto livello si sono vaccinati, ma c'è anche chi non lo ha voluto fare e ha problemi come il cestista dei Brooklyn Nets Kyrie Irving e chi potrebbe avere dei problemi come il numero 1 del tennis Novak Djokovic, che potrebbe non giocare gli Australian Open perché contrario all'obbligo vaccinale. Ma c'è anche chi ha scelto una via incredibilmente alternativa, e sbagliata. Evander Kane infatti ha deciso di non vaccinarsi, ma per continuare a giocare ha presentato un certificato falso di vaccinazione, ma è stato scoperto ed ha ricevuto una pesantissima sanzione dalla NHL, la National Hockey League.

Evander Kane è un hockeista canadese, nato nel 1991, gioca per la squadra californiana dei San Jose Sharks, e sembra finito in un buco nero. Negli ultimi mesi il suo nome è finito alle cronache per troppe vicende extra sportive. Il giocatore è stato indagato tra luglio e settembre per presunte scommesse sportive, relative anche a suoi incontri – che avrebbe cercato di influenzare negativamente. La NHL ha fatto sapere poi che non sono state trovate prove. Ma i guai non sono finiti. Perché sono piovute sul suo capo gravi accuse di maltrattamenti nei confronti dalla moglie, dalla quale si sta separando, ed è stato accusato anche di ‘comportamenti inappropriati e potenzialmente pericolosi nei confronti dei compagni di squadra'.

E adesso Kane è stato sospeso dalla NHL per aver presentato un certificato falso di vaccinazione contro il Covid-19. Il giocatore per questo non potrà scendere in campo per 21 partite e tornerà in campo solo il 30 novembre nell'incontro tra i San Jose Sharks e i New Jersey Devils.